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    Результаты сборной Германии по футболу

    Сайт www.dfb.de/start/
    Тренер Ханс-Дитер Флик
    Турниры:
    Чемпионат мира 2022, группа E
    3 тур
    		1 декабря, четверг 22:00 Коста-Рика 2:4 Германия
    2 тур
    		27 ноября, воскресенье 22:00 Испания 1:1 Германия
    1 тур
    		23 ноября, среда 16:00 Германия 1:2 Япония
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