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16.05.2016 09:55Подавать надежды в 20 лет легко. Удивить, когда от тебя ждут только ухода на пенсию, сложнее. Больше никаких Икарди, Марсьялей и Дембеле. «Бомбардир» прошерстил ведущие лиги, в каждой обнаружив по форварду, способному дать фору молодым. 280 лет и 146 голов на восьмерых.10
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11.04.2016 21:57Агаларова обвиняют в получении взяток. «Динамо» будет сотрудничать с Жорже Мендешем. Дайджест событий дня«Зенит» присматривается к Паулу Соузе и трем игрокам из Серии А. «Спартак» намерен уволить Родионова. Дзюба подрабатывает кондуктором. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.8
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22.01.2016 17:15Итальянский чемпионат в последние годы терпел издевательства со стороны кого угодно. Серия А в популярности начала проигрывать даже французскому чемпионату. Но только не сейчас. «Бомбардир» восстанавливает славную репутацию итальянского футбола, объясняя, почему нынешний сезон может стать лучшим за долгие годы.1
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