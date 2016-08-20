Все трансферы Италии. Полная таблица

Ювентус

Пришли: п. Пьянич (Рома), п. Лемина (Марсель, Франция, выкуп контракта), з. Алвес (Барселона, Испания), н. Ганц (Комо), п. Исла (Марсель, Франция, из аренды), з. Бенатиа (Бавария, Германия), п. Пьяца (Динамо Загреб, Хорватия), н. Игуаин (Наполи), п. Куадрадо (Челси, Англия, в аренду)

Ушли: н. Мората (Реал, Испания), п. Бучел (Эмполи), п. Габриэл (Леганес, Испания), в. Фьорилло (Пескара), п. Падоин (Кальяри), п. Скьявоне (Чезена), н. Йосипович (Арау, Швейцария), в. Леали (Олимпиакос, Греция, в аренду), в. Рубинью, з. Касерес (оба – свободные агенты), п. Куадрадо (Челси, Англия, из аренды), п. Погба (Манчестер Юнайтед, Англия), п. Перейра (Уотфорд, Англия)

Наполи

Пришли: з. Тонелли (Эмполи), в. Сепе (Фиорентина, из аренды), п. Де Гузман (Карпи, из аренды), в. Андухар (Эстудиантес, Аргентина, из аренды), п. Джаккерини (Сандерленд, Англия), н. Милик (Аякс, Голландия), п. Диавара (Болонья), п. Рог (Динамо Загреб), з. Максимович (Торино)

Ушли: в. Габриэл (Милан, из аренды), з. Регини (Сампдория, из аренды), п. Чалоба (Челси, Англия, из аренды), п. Жуньига (Уотфорд, Англия), н. Игуаин (Ювентус), п. Вальдифьори (Торино)

Рома

Пришли: п. Герсон (Флуминенсе, Бразилия), н. Салах (Челси, Англия, выкуп контракта), н. Эль-Шаарави (Милан, выкуп контракта), п. Перотти (Дженоа, выкуп контракта), з. Рюдигер (Штутгарт, Германия), в. Алиссон (Интернасионал, Бразилия), н. Джеко (Манчестер Сити, Англия, выкуп контракта), п. Льяич (Интер, из аренды), з. Руи (Эмполи), з. Жуан (Интер, в аренду), з. Фасио (Тоттенхэм, Англия, в аренду), в. Щесны (Арсенал, Англия, в аренду), з. Вермален (Барселона, Испания, в аренду)

Ушли: п. Пьянич (Ювентус), з. Додо (Интер), п. Политано (Сассуоло), н. Думбия (Базель, в аренду), з. Кастан (Сампдория, в аренду), в. Де Санктис (Монако, Франция), з. Майкон, п. Кейта (оба – свободные агенты), н. Ибарбо (Кальяри, из аренды), з. Динь (Барселона, Испания), з. Торосидис (Болонья), н. Умар ((Болонья, в аренду)

Интер

Пришли: з. Додо (Рома), п. Брозович (Динамо Загреб, Хорватия, выкуп контракта), н. Манай (Кремонезе), п. Банега (Севилья, Испания), п. Эркин (Фенербахче, Турция), з. Раноккиа (Сампдория, из аренды), з. Ансальди (Зенит), п. Кандрева (Лацио), п. Мариу (Спортинг, Португалия), .н Габриэл (Сантос)

Ушли: з. Бираги (Пескара), п. Лаксальт (Дженоа), н. Манай, п. Капрари (оба – Пескара, в аренду), з. Теллес (Галатасарай, Турция, из аренды), п. Льяич (Рома, из аренды), з. Димарко (Эмполи, в аренду), з. Жуан (Рома, в аренду)

Фиорентина

Пришли: з. Астори (Кальяри, выкуп конракта), в. Дронговски (Яггелония, Польша), з. Дикс (Витесс, Голландия), п. Хаги (Витролул, Румыния), н. Росси (Леванте, Испания, из аренды), н. Тельо (Барселона, Испания, в аренду), п. Санчес (Астон Вилла, Англия, в аренду), з. Ди Майо (Андерлехт, Бельгия, в аренду)

Ушли: з. Басанта (Монтеррей, Мексика), п. Вольски (Легия Гданьск, Польша), з. Паскуаль (Эмполи), н. Ребич (Айнтрахт, Германия, в аренду), з. Ронкалья (Сельта, Испания), п. Коста (Спартак, Россия, из аренды), з. Беналуан (Лестер, Англия, из аренды), п. Блащиковски (Боруссия, Германия, из аренды), н. Гомес (Вольфсбург, Германия), з. Алонсо (Челси, Англия), в. Макаров (Таранто, в аренду), п. Фернандес (Милан, в аренду)

Сассуоло

Пришли: п. Дункан (Сампдория), п. Политано (Рома)

Ушли: з. Врсалько (Атлетико, Испания), з. Лонги (Пиза), н. Флоро Флорес (Кьево)

Милан

Пришли: н. Лападула (Пескара), з. Ванджони (Ривер Плейт, Аргентина), п. Сусо (Дженоа, из аренды), з. Палетта (Аталанта, из аренды), п. Фернандес (Фиорентина, в арену), п. Пашалич (Челси, Англия, в аренду)

Ушли: н. Эль-Шаарави (Рома, выкуп контракта), п. Верди (Болонья), п. Торрес (Атлетико, Испания), з. Симич (Роял Мускрон, Бельгия, в аренду), в. Аббьяти (завершил карьеру), з. Мексес, п. Боатенг, з. Алекс (все – свободные агенты), н. Балотелли (Ливерпуль, Англия, из аренды), п. Верди (Болонья), н. Менез (Бордо, Франция)

Лацио

Пришли: п. Гонсалес (Гвадалахара, Мексика, из аренды), в. Стракоша (Салернитана, из аренды), н. Иммобиле (Севилья, Испания), п. Ляйтнер (Боруссия Д, Германия), з. Баштуш (Ростов, Россия), п. Альберто (Ливерпуль, Англия), п. Уоллес (Брага, Португалия)

Ушли: з. Сек (Рома), з. Элез (Риека, Хорватия, в аренду), п. Греко, в. Гуэри (оба – Трапани, в аренду), п. Кандрева (Интер), п. Онази (Трабзонспор, Турция)

Кьево

Пришли: п. Мпоку (Стандарт, Бельгия), з. Дапрела (Карпи), в. Соррентино (Палермо), п. Балдассин (Падова), з. Кальчаторе (Сампдория), н. Флоро Флорес (Сассуоло)

Ушли: з. Эдимар (Крузейро, Бразилия), в. Бизарри (Пескара), п. Купиж (Новарра), п. Пепе (свободный агент)

Дженоа

Пришли: п. Лаксальт (Интер), п. Окампос (Марсель, Франция, в аренду), з. Рензетти (Чезена), н. Симеоне (Банфилд, Аргентина)

Ушли: п. Перотти (Рома, выкуп контракта), з. Ди Майо (Андерлехт, Бельгия), в. Уйкани (Пиза, в аренду), з. Ансальди (Зенит, Россия, из аренды), н. Черчи (Атлетико, Испания, из аренды), п. Сусо (Милан, из аренды), п. Джемаили (Галатасарай, Турция, из аренды)

Эмполи

Пришли: п. Перейра (Коринтианс, Бразилия), п. Бучел (Ювентус), з. Паскуаль (Фиорентина), н. Джилардино (Палермо), з. Димарко (Интер, в аренду), п. Телло (Ювентус, в аренду), з. Белуски (Лидс, Англия, в аренду)

Ушли: з. Тонелли (Наполи), з. Руи (Рома), в. Скорупски (Рома, из аренды), п. Зелински (Удинезе, из аренды), н. Ливайя (Рубин, Россия, из аренды)

Торино

Пришли: н. Боуи (Ривер Плейт, Аргентина), з. Айети (Фрозиноне), з. Максимович (Наполи)

Ушли: з. Глик (Монако, Франция), н. Куальярелла (Сампдория), з. Прима (Фрозиноне), з. Чиоса (Перуджа, в аренду), в. Гомис (Лечче), п. Вальдифьори (Наполи)

Аталанта

Пришли: н. Палоски (Суонси, Англия), п. Спинацолла (Ювентус, в аренду), з. Гуано (Газиантепспор, Турция, из аренды), п. Кесси (Чезена, из аренды), н. Боакье (Латина, из аренды)

Ушли: п. Де Рон (Мидлсбро, Англия), п. Гакпе (Дженоа, из аренды), п. Диаманти (Гуанчжоу, Китай, из аренды), з. Палетта (Милан, из аренды)

Болонья

Пришли: п. Риццо (Сампдория), п. Донса (Кальяри), п. Крейчи (Спарта, Чехия), п. Ди Франческо, з. Болдор (оба – Виртус Лачано), п. Верди (Милан)

Ушли: п. Крими (Карпи), п. Зукулини (Верона), н. Манкосу (Монреаль, США, в аренду), п. Бриги, з. Констант (оба – свободные агенты), п. Джаккерини (Сандерленд, Англия, из аренды), п. Жуньига (Наполи, из аренды), п. Диавара (Наполи)

Сампдория

Пришли: п. Сала (Верона), н. Куальярелла (Торино), в. Вивиано (Палермо), н. Будимир (Кротоне), з. Кастан (Рома, в аренду), з. Регини (Наполи, из аренды), н. Шик (Спарта, Чехия), п. Пратт (Андерлехт, Бельгия)

Ушли: п. Корреа (Севилья, Испания), п. Риззо (Болонья), п. Дункан (Сассуоло), з. Зуканович (Рома), з. Мойсандер (Вердер, Германия), п. Фернандо (Спартак, Россия)

Удинезе

Пришли: н. Перица (Челси, Англия), п. Фофана (Манчестер Сити, Англия), п. Эвандро (Сан-Паулу, Бразилия), н. Харбауи (Локерен, Бельгия), з. Мусаву-Кинг, н. Эль Араби (оба – Гранада, Испания), н. Пеньяранда (Уотфорд, Англия, в аренду), з. Ангелла (Уотфорд, Англия), п. Зелински (Эмполи, из аренды)

Ушли: п. Вьерри (Пескара), в. Ромо (АЕЛ, Кипр), п. Ромеро (Осасуна, Испания), п. Иттура (Некаха, Мексика), в. Бркич (ПАОК, Греция), з. Раноккиа (Интер, из аренды)

Палермо

Пришли: н. Нестеровски (Запрешич, Хорватия), з. Эль-Каутари (Реймс, Франция, из аренды)

Ушли: в. Вивиано (Сампдория), п. Беналли (Пескара), в. Соррентино (Кьево), н. Джилардино (Эмполи), н. Ортеага (Стронгест, Боливия, в аренду), п. Кристанте (Бенфика, Португалия, из аренды), п. Васкес (Севилья, Испания)

Кальяри

Пришли: в. Рафаэл, п. Ионица (оба – Верона), п. Падоин (Ювентус), з. Алвеш (Фенербахче, Турция), п. Паяц (Целье, Словения)

Ушли: п. Донса (Болонья), з. Астори (Фиорентина), п. Массиа (Туточолло), з. Бенедетти (Виртус Энчела), з. Дель Фабро (Пиза), н. Ибарбо (Панатинаикос, в аренду), п. Фоссати (Верона, в аренду)

Кротоне

Пришли: н. Будимир (Санкт-Паули, Германия, выкуп контракта), Кечерини (Ливорно), п. Налини (Салернитана), п. Маззарини (Модена), п. Капеззи, п. Фаззи (оба – Фиорентина)

Ушли: н. Будимир (Сампдория), п. Сарич (Сплит, Хорватия), п. Волтан (Дженоа), з. Клайтон (свободный агент)

Пескара

Пришли: п. Вьерри (Удинезе), з. Бираги (Интер), в. Фьорилло (Ювентус), п. Беналли (Палермо), з. Маззотта (Чезена), в. Бизарри (Кьево), п. Кристанте (Бенфика, Португалия, в аренду), н. Капрари, н. Манай ( оба – Интер, в аренду)

Ушли: н. Лападула (Милан), п. Буаито (Перуджа), з. Перотта (Авелино), з. Алтобелли, з. Каркалис (оба – Терамо). н. Верди (Рома, из аренды)