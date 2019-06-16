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07.06.2019 20:34Мадридский «Реал» готовится к подписанию бельгийского полузащитника «Челси» Эдена Азара. В официальном магазине «Реала», который располагается в аэропорту Барселоны, начали продажу футболок с фамилией игрока.Об этом сообщает ряд футбольных изданий Ис
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30.09.2018 18:27
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26.01.2018 18:5515
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02.09.2017 21:09Среди всех отзывов о нем, не было ни одного про его смелость. Он так лихо меняет чемпионаты и не боится бросать себе вызовы. В нем есть что-то от Златана и кое-что от Рауля. Но он не пытается быть кем-то. Его имя – Альваро Мората и о нем стоит погово
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