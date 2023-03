РОМА

Абрамович принял меры против санкций США

Бизнесмен Роман Абрамович меняет структуру своих активов, что позволит ему обезопасить компании от вероятных американских санкций.

Реорганизована структура владения Evraz – акционеры перевели свои доли в ней с кипрской Lanebrook Ltd на подконтрольные бизнесменам структуры. Роман Абрамович косвенно контролирует 30,52% Evraz через Greenleas International Holdings Ltd с БВО, другие акционеры – Александр Абрамов и Александр Фролов – 20,92% и 10,45% соответственно через кипрскую Crosland Global Ltd, а Евгений Швидлер – 2,97%, сообщает «Коммерсант».

В самой компании сообщили, что изменения носят «технический характер», тогда как источники издания полагают, что это связано с опасениями акционеров (прежде всего Абрамовича) в связи с новыми санкциями США.

«По данным кипрского реестра, 17 августа Protonius Investments Ltd, представляющая интересы бизнесмена, продала 0,05% в Crispian Investments Ltd из своего пакета в 50% заместителю гендиректора Millhouse Давиду Давидовичу (не был в «кремлевском докладе»). Crispian вместе с аффилированными структурами до весны владела 6,37% «Норникеля» (2,1% были проданы «Интерросу» Владимира Потанина, но сделка развернута Высоким судом Лондона, что подтвердил источник в «Интерросе»)», отмечает «Коммерсант».

В августе британское издание Sunday Times заявило, что Абрамович якобы обратился к инвестиционному банку Raine Group по поводу рассмотрения вопроса о продаже футбольного клуба «Челси». В окружении бизнесмена эту информацию опровергли.

Напомним, в мае у Абрамовича истекла британская виза инвестора, новую ему сразу не выдали. После этого Абрамович получил паспорт гражданина Израиля. Из-за этого ему придется продать часть своей доли в АО «Первый канал».