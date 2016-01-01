Челси и отставка Моура

Попробуем обсудить провальные результаты лондонского Челси в первой части сезона АПЛ

Конечно, причины такой провальной лондонского клуба весьма и весьма многогранны. Но все же попробуем порассуждать на эту тему. Первой причиной мне видится отсутствие налаженной командной игры в клубе. В Челси то и дело возникали микроконфликты, судя из заметок прессы. То и дело мне на глаза попадалось что-то вроде того, что игроки ополчились на Моура, команда не довольна методами работы главного тренера. Возможно, это и правда, но все же я посмею в этом усомниться хотя бы потому, что Челси, насколько я помню, выиграл прошлый сезон АПЛ, а состав команды за прошедшее время не потерпел значительных изминений. Согласитесь, выглядет как-то странно. Возможно, приичины такой неубедительной игры лондонского клуба кроются в чем-то другом. Конечно, можно предположить, что в команде имел место заговор игроков против Моура, но наверняка это доподленно неизвестно. Хотя, судя по тому, что мне попадалось на глаза в последнее время, это могло быть вполне реально. Ведь не могут же игроки лондонского клуба, которые в прошлом сезоне выиграли АПЛ с Моуром, так рьяно требовать у Абрамовича отставки главного тренера. На одной из сайтов вообще прочитал, что основной вратарь Челски - Тибо Куртуа сам позвонил в мадридский Реал и предложил ему свои услуги. Звучит смешно. Одним словом, вся эта история темная, и что будет дальше с командой, тоже сказать тяжело. Конечно в чемпионшип она не вылетит, но от этого легче не становится. Можно констатировать одно - микроклимот в команде не самый лучший. Испортил ли его Моур - это еще большой вопрос. Исправит ли Гусс Хидинг все это - тоже непонятно. Думается, что пока предпосылок к этому мало. Команда сыграла первые 2 матча по руководством Гусса Хидинга в ничью, что тоже наводит на определенные мысли. По идеи, игроки со сменой главного тренера должны были встрепенуться, стараться изо всех сил, чтобы произвести впечатление на нового главного тренера, но на деле мы получаем ничейный результат. По матчу с Уотфордом скажу, что эта команда не конкурент Челси и не обыгрывать эту команду такому, клубу, как Челси, весьма непозволительная роскошь, учитывая нынешнее положение лондонского клуба в турнирной таблице. В любом случаи, о работе нового главного тренера Челси можно судить только по прошествию определенного времени, так что выводы будем делать позже. По 2 матчам судить глупо. Так что время покажет.