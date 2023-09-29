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  • «Челси» хочет купить главную звезду Серии А, который скандалит с клубом: пять трансферных рекордов могут пасть!

«Челси» хочет купить главную звезду Серии А, который скандалит с клубом: пять трансферных рекордов могут пасть!

Конфликт нападающего Виктора Осимхена с «Наполи» из-за видео в тиктоке (и кокоса) ожидаемо спровоцировал рост активности на трансферном рынке.

Одним из первых подсуетился «Челси». Лондонский клуб после провального старта сезона экстренно ищет нового форварда и считает Осимхена идеальным кандидатом на усиление.

«Челси» готов заплатить за главную звезду Сери А – просто вдумайтесь – 170 миллионов евро! Потенциально это третий по сумме трансфер в мировом футболе.

Осимхен может обновить минимум пять трансферных рекордов:

  1. Самый дорогой трансфер африканского игрока в истории. Рекорд у Николя Пепе, который перешел из «Лилля» в «Арсенал» за 80 млн евро (2019).
  2. Крупнейшая покупка в истории «Челси». Переход Энцо Фернандеса из «Бенфики» за 121 млн евро (2023).
  3. Крупнейшая продажа в истории «Наполи». Уход Гонсало Игуаина в «Ювентус» за 90 млн евро (2016).
  4. Самый дорогой трансфер за всю историю АПЛ. Здесь снова отличились Энцо и «Челси».
  5. Самая крупная продажа в истории Серии А. Переход Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси» за 113 млн евро (2021).

Кажется, этой зимой на трансферном рынке будет жарко.

Фото: Global Look Press

Англия. Премьер-лига Челси Наполи
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