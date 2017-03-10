Лондонскому Челси исполняется 112 лет.

Многие знают о достижениях Челси, но не каждый знает, как все начиналось. Berkut082 напоминает о зарождении «Синих».

Несмотря на то, что в первые 50 лет значительные успехи были труднодостижимы, клубу было предназначено дожить до славных времён с того момента, когда однажды осенним воскресным утром 1904 года Генри Огастес Мирс изменил своё мнение.

Из всех решений, которые оказали влияние на историю «Челси», нет более судьбоносного, чем то, что этот бизнесмен начала века принял именно в этот день.

Гас Мирс был энтузиастом того вида спорта, который покорил весь север Британии, однако пока не был столь же популярен в столице. На переломе веков Лондон не мог выставить ни одной команды в Первый дивизион футбольной лиги.

Мирс обнаружил подходящее для выступлений футбольного клуба место на территории старого атлетического комплекса в районе Стэмфорд Бридж — свободный участок земли в западном Лондоне. Это было место, которое он планировал полностью переустроить.

Однако возникли непредвиденные сложности, а также выгодные предложения о приобретении участка. Мирс был уже готов продать землю и отказаться от своей спортивной мечты.

Его товарищ, Фредерик Паркер, увлечённый проектом футбольного стадиона, попытался переубедить его, однако в одно судьбоносное воскресное утро Мирс сказал Паркеру, что он просто тратит время.

Во время совместной прогулки собака Мирса неожиданно укусила Паркера, вызвав у того кровотечение и причинив сильную боль, однако пострадавшего это происшествие лишь позабавило.

«Ты чертовски хорошо перенёс этот укус», — заявил Мирс, а затем уверил своего товарища в том, что теперь будет доверять его суждениям о других. «Встретимся здесь завтра в девять утра и займёмся делом», — сказал он. Стэмфорд Бридж вновь ожил.

Однако изначально задумывался совсем не такой ФК «Челси». Казалось, что лучший спортивный стадион в Лондоне был не к месту на краю богатого и эстетствующего Челси, однако, как показала история, Мирс сделал правильный выбор. Близость к пульсирующему центру города сделала это место идеально подходящим для футбола.

По контрасту с историей очень многих клубов Мирс решил создать команду для стадиона, а не наоборот.

10 марта 1905 года в пабе под названием «Нож мясника» состоялось заседание. Одним из вопросов, стоявших на повестке дня, был вопрос о названии нового клуба. Варианты «Стэмфорд Бридж», «Кенсингтон» и интригующее ФК «Лондон» были отвергнуты. «Челси» — это название было то, что нужно, и здесь началась история.

Член сборной Шотландии Джон Тэйт Робертсон стал первым играющим тренером, «Челси» был укомплектована уважаемыми футболистами, и нужно было найти подходящую лигу.

Южная лига была естественным выбором из-за расположения клуба, но она была недружелюбно настроена по отношению к выскочкам. Однако не утративший присутствия духа «Челси» просто перевёл взгляд выше и отправился прямо в господствовавшую на севере Футбольную лигу.

29 мая 1905 года на ежегодном общем собрании Футбольной лиги клуб выбрали для участия во Втором дивизионе. Паркер вновь доказал силу своего убеждения, поскольку «Челси» стал первым в истории клубом, который попал в лигу, ни разу не ударив по мячу.