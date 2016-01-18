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    Сбитый летчик

    18 января 2016
    Перейдет ли Лоик в стан Красно-Белых?!

    «Спартак» договорился с «Челси» о трансфере Реми

    Нападающий лондонского "Челси" Лоик Реми в ближайшее время может перейти в московский"Спартак". Как сообщает "Вести.Ru", переговоры между клубами велись на протяжении нескольких недель и близки к завершению. Синие готовы отпустить Реми в Москву за 10 миллионов евро.

    Отмечается, что красно-белым остается лишь уладить вопрос по зарплате футболиста. Француз хочет получать в "Спартаке" те же деньги, что получал в "Челси". Если соглашение по личному контракту с 29-летний форвардом будет достигнуто, Реми должен будет отправиться в Германию для прохождения медицинского обследования, после которого он уже сможет присоединиться к своей новой команде.

    В текущем сезоне Реми в 15 матчах за "Челси" забил три гола и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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