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11.03.2017 20:15«Борнмут» и «Вест Хэм» сыграли самый веселую встречу усеченного английского тура. Джошуа Кинг мазал пенальти, но бил рекорды. Над командой Билича же теперь смеется вся Англия. «Бомбардир» рассказывает и показывает, как английские аутсайдеры сотворили историю.2
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04.03.2017 21:05Московский ломбард предложил Кокорину сдать автомобиль. В РФС отмахиваются от видеоповторов. Дайджест событий дняЦСКА и «Зенит» отыграли скучную ничью. «Наполи» одержал важную победу над «Ромой». Аршавин выиграл Суперкубок Казахстана. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.13
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