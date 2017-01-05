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    Как в 19 лет разрушить карьеру из-за пары мерзких твитов. Самая жуткая история последних дней


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    Голосов: 7
    05.01.2017 13:55
    В Англии 19-летнего игрока выгнали из полулюбительского клуба за насмешки в Twitter. Из разряда тех, за которые прощать нельзя.

    27-летний полузащитник «Борнмута» Гарри Артер пережил вместе с женой год назад настоящую трагедию – их новорожденная дочь Рене умерла сразу после родов. «Я все еще думаю о ней каждый день, – признался футболист в недавнем интервью. – Возможно, она смотрит сейчас на меня, а я стараюсь с каждым днем быть лучше, ведь она бы тогда гордилась мной».

    Артер – один из основных футболистов «Борнмута», фактически незаменимый для клуба игрок, который, несмотря на этот ужас, не снизил требований к себе. Бывали истории и хуже, когда Джейка Ливермора – полузащитника «Халла» – поймали на кокаине. Когда разузнали в чем причина – решили дать шанс. У Джейка при родах умер сын, и футболист не смог с этим справиться. Но наказание отменили, а Ливермор перезагрузил карьеру и помог «Халлу» выйти обратно в АПЛ. Не так давно у него родился сын, и все снова стало хорошо.

    Это история про людей, которые находят в себе силы, как Артер и Ливермор, и про тех, которые вообще непонятно что забыли в цивилизованном обществе. Как Альфи Баркер, 19-летний игрок клуба «Кодикот», арендованный из полулюбительской команды «Хитчин Таун». Будучи фанатом «Арсенала», Баркер написал в Twitter по итогам матча «Борнмут» – «Арсенал», где хозяева обидно упустили победу, самому Артеру: «Ну, по крайней мере, ты не потерял ребенка». И добавил: «Столько надежд и такое разочарование. Прямо как за те девять месяцев». С явным намеком на несчастье семьи Артера.

    Конечно, потом последовали глубочайшие извинения, но совсем не сразу. Впрочем, это уже ничего не решало. «Хитчин» моментально разорвал соглашение с футболистом, сопроводив это специальным заявлением о том, что клуб не собирается связывать свою судьбу с игроком, который ведет себя столь безответственно и асоциально. На счету Баркера – 20 голов в 17 матчах за «Кодикот», в Twitter которого после этого происшествия тоже появилось специальное сообщение в клубе потрясены случившимся, и обратно игрока не ждут. Как раз в это время речь шла о возможном переходе в клуб «Стотфолд». После этой истории, ясное дело, «Стотфолд» в срочном порядке свернул переговоры.

    Общественная реакция представляла собой смесь недоумения, шока и полнейшего ужаса – даже в современном мире неадекватность через Интернет еще кого-то поражает. Но не всех. «Эта ситуация никак меня не удивила, – написала одна из девушек. – Поскольку Альфи – самый отвратительный человек из всех, кого я когда-либо вообще знала. Это настоящее чудовище».

    Позже Баркер попытался найти слова своему поступку. «Я был сильно раздражен, когда «Арсенал» проигрывал 0:3. Плюс еще пара бутылок пива сделала свое дело. Понятия не имею, почему досталось именно Гарри Артеру. Это был настоящий момент безумия, худшее, что я сделал в своей жизни, это так непохоже на меня. Честно, я совершенно не понимаю, как я вообще на такое решился. Расторжение соглашения с «Хитчин»? Они все сделали правильно. Я принимаю это решение».

    Возможно, Баркер еще будет играть в футбол на своем любительском уровне, но мечтать о карьере Джейми Варди ему уж точно можно перестать – в Англии этого парня просто не пустят далеко, поскольку об этой гнусной истории теперь известно всем. «Как отец, похоронивший четверых детей, я б в любое время в любом месте встретился бы с Альфи. Ну и «обсудил» бы, что такого веселого ему померещилось в его же твитах», – говорится в одном из сообщений крепкого фаната «Эвертона». Похоже, многие бы даже заплатили за то, чтобы эта встреча произошла.

    Хорошие люди всегда побеждают. Артер и его замечательная жена Ребекка с нетерпением ждут рождения дочери, это событие запланировано на февраль, сейчас Ребекка – на 32-й неделе беременности. Такие истории должны продолжаться так, как это произошло у Джейка Ливермора. По-другому и быть не может.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Mirror, DailyMail, TheSun
    Рейтинг: 5 Голосов: 7
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +18

      fan pfc-cska moscow 8 января 2017, 20:50

      капец история, в шоке конечно от статьи. После такого, никакие извинения не помогут.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 6 января 2017, 00:59

      Оборзевший мальчик.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Simbirsk 5 января 2017, 22:58

      Вобще без коментариев!!!
      И никаких оправданий не может быть таким отмороженным

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2214

      RusikLand 5 января 2017, 21:14

      Мыслей разных много) Да. Муд@к. Молодой. Дать шанс. Бомбардиру за статью +1)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      KingofPiemont 5 января 2017, 18:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Может Баркер просто украинец? Украинцы постоянно бесчеловечно злорадствуют смертям российских граждан, только вспомните две авиакатастрофы (над Египтом и Ту-140 над черным морем)

      -4
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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve > KingofPiemont 5 января 2017, 18:44

      Это здесь явно не к чему..

      2
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      Рейтинг: +29

      SquazzaDew 5 января 2017, 16:25

      Не потеряно еще общество, когда не оставляют без внимания такие некрасивы поступки.

      5
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    • ...
      Рейтинг: -21

      cink urodov. 5 января 2017, 14:46

      Чтобы такое написать в твиттер,как нужно быть воспитанным и по каким правилам общества?человек не разделяет чувство горя или скорби,он не знает таких чувств,животное мелкое.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17

      cskajeka 5 января 2017, 14:33

      Ну не тварь?! Я думал это нас с Украинцами разъединяют.. так мы себе такого не позволяем! а там..жители одной страны..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Des79 5 января 2017, 14:18

      Я тоже фанат Арсенала, но до такого опускаться! Болеть за команду надо а не люто ненавидеть соперников!!!!

      4
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 5 января 2017, 14:10

      Баркер - малолетний долб...еб. Больше сказать нечего.
      Деткам Ливермора и Артера долгих лет жизни и здоровья.

      8
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