«Манчестер Сити» – космос! Такого доминирования в АПЛ еще не было

Соперник вообще ничего не создал.

Это статистика матча «Борнмут» – «Манчестер Сити».

Единственный мяч в начале второго тайма забил Марез, а по цифрам все выглядит потрясающе. Игроки «Ман Сити» ни разу не дали «Борнмуту» пробить хотя бы в сторону ворот. Хозяева владели мячом всего 18% игрового времени и не заработали ни одного углового. «Манчестер Сити» был лучше во всем.

С момента, когда Opta начала подсчет данных, «Борнмут» оказался первой командой Премьер-лиги, закончившей домашний матч без ударов. У «Сити» случились собственные запоминающиеся моменты. Давид Силва сравнялся с Бекхэмом по количеству голевых пасов в АПЛ (80), а лучшим игроком матча признали Зинченко (не зря мы призывали за него болеть).

Негатив тоже присутствует. Кевин Де Брюйне получил очередную травму: У бельгийца проблемы с подколенным сухожилием – из-за них придется пропустить какое-то время. Еще была неожиданная замена Стоунса, но с ним просто перестраховались. Впереди у «Сити» игра чемпионата с «Уотфордом», а пока можно радоваться.

«Мы показали одну из лучших игр с тех пор, как я возглавил команду. Не допустили ни одного удара в створ и защищались хорошо. У меня восторг, спасибо игрокам», – сказал после матча Хосеп Гвардиола. «Манчестер Сити» временно обошел в таблице «Ливерпуль», но у команды Клоппа есть в запасе завтрашнее дерби с «Эвертоном».

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