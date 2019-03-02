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    «Манчестер Сити» – космос! Такого доминирования в АПЛ еще не было


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    Голосов: 15
    02.03.2019 20:45
    Соперник вообще ничего не создал.

    Это статистика матча «Борнмут» – «Манчестер Сити».

    Единственный мяч в начале второго тайма забил Марез, а по цифрам все выглядит потрясающе. Игроки «Ман Сити» ни разу не дали «Борнмуту» пробить хотя бы в сторону ворот. Хозяева владели мячом всего 18% игрового времени и не заработали ни одного углового. «Манчестер Сити» был лучше во всем.

    С момента, когда Opta начала подсчет данных, «Борнмут» оказался первой командой Премьер-лиги, закончившей домашний матч без ударов. У «Сити» случились собственные запоминающиеся моменты. Давид Силва сравнялся с Бекхэмом по количеству голевых пасов в АПЛ (80), а лучшим игроком матча признали Зинченко (не зря мы призывали за него болеть).

    Негатив тоже присутствует. Кевин Де Брюйне получил очередную травму: У бельгийца проблемы с подколенным сухожилием – из-за них придется пропустить какое-то время. Еще была неожиданная замена Стоунса, но с ним просто перестраховались. Впереди у «Сити» игра чемпионата с «Уотфордом», а пока можно радоваться.

    «Мы показали одну из лучших игр с тех пор, как я возглавил команду. Не допустили ни одного удара в створ и защищались хорошо. У меня восторг, спасибо игрокам», – сказал после матча Хосеп Гвардиола. «Манчестер Сити» временно обошел в таблице «Ливерпуль», но у команды Клоппа есть в запасе завтрашнее дерби с «Эвертоном».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Официальный сайт АПЛ
    Рейтинг: 2 Голосов: 15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +31

      санкус 3 марта 2019, 23:31

      Статья ни о чем НО! Все команды Клопа во втором круге валятся у Гвардиолы поднимаются статистика за последние 10 лет !!! Хоть и болею за Ливерпуль и обидно так идти в первом круге НО статистика упрямая вещь. Подршли к второму кругу с маленьким запасом в очках ...........

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      Рейтинг: +4454

      Snek > санкус 9 марта 2019, 21:18

      Нормально всё у Ливерпуля, просто Салах в себя не может прийти после ЧМа, играет сильно урывками. Когда Салах в своей голове изменит ситуацию, они и на поле изменится. Ливерпуль на голову выше МС, просто Ливерпуль об этом забыл.

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      Рейтинг: +4454

      Snek 3 марта 2019, 17:42

      Очень странная статья, ни о чём. МС на подъёме, обыграли на классе середнячка АПЛ с минимальным счётом. Чем это круто?

      0
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      Рейтинг: +14228

      Skull_Boy 2 марта 2019, 22:44

      Не МС космос, а Гвардиола

      7
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 2 марта 2019, 21:32

      было бы особенно круто и прикольно если бы сити в таком матче с такой статистикой не забил)))

      7
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