Будем болеть за «Борнмут»?

АПЛ опять превращается в соревнование топов, хотя еще недавно все было по-другому. В сезоне-2015/16 неожиданным чемпионом стал «Лестер». Тогда все жили командой, где играли бывшие любители и люди, которые проходили с клубом по низшим дивизионам. Для трофея совпало многое: игроки «Лестера» выдали лучший сезон в карьере, а большие клубы погрязли во внутренних проблемах.

Сейчас «Лестер» трагически потерял владельца, но все равно борется за попадание в еврокубки. Его примером вдохновляются другие команды, хотя повторить успех на долгой дистанции не получается. Даже «Уотфорд», который доминировал на старте и обыгрывал всех подряд, теперь скатился в середину таблицы.

Зато тут развивается «Борнмут», сильно напоминающий «Лестер» перед чемпионством. У команды интересный тренер с креативными идеями, много игроков уровня Чемпионшипа и несколько нераскрывшихся талантов. К трансферам и месту в таблице пока есть вопросы, но за «Борнмут» все равно переживают. Клуб постоянно развивается и дорос до момента, когда выше только еврокубки и чемпионство. Наша версия: к следующей зиме «Борнмут» готов и способен лидировать в чемпионате.

Русский и Хоу

Еще десять лет назад «Борнмут» находился на грани ликвидации в низах английского футбола. Тогда тренером стал бывший игрок Эдди Хоу, который сохранял жизнь команде в любых условиях. Почти всю карьеру Хоу провел в «Борнмуте», но закончил играть из-за травмы. В роли тренера с ним клуб пополз вверх по дивизионам, хотя постоянно натыкался на денежные санкции. Еще большие улучшения пошли с приходом к управлению россиянина Максима Демина. Сначала он выкупил 50% акций, а после попадания в Чемпионшип стал полноправным владельцем «Борнмута».

Так вышло, что в 2015-м «Борнмут» впервые в истории оказался в Премьер-лиге, а во главе клуба по-прежнему находились русский владелец и тренер Хоу. Сейчас Демин почти не дает интервью, Хоу никто не увольняет даже с серией поражений – из такой осторожной политики по управлению все еще получается результат. За три сезона в АПЛ «Борнмут» уже прогрессировал до 9-го места в таблице, хотя прошлый год закончил 12-м из-за плохой разницы мячей.

В Англии рисуют очень сложные схемы по дальнейшей жизни «Борнмута». Эдди Хоу может уйти в «Тоттенхэм», если Покеттино пойдет тренировать «Реал». Пока аргентинец работает, Хоу тренирует в «Борнмуте» и смотрит на работу лучших тренеров. Если что, ему только 41 год, хотя работает Эдди аж с 2008-го. «У меня было несколько отличных разговоров с Моуринью. Он был среди тех людей, на работу которых я смотрел в начале карьеры», – недавно рассказывал Хоу. Но футбол своим командам он ставит явно веселее.

«Борнмут» – это красота

Они много забивают и дают играть соперникам. Картинка смотрится, результат достигается. Если чуть подтянут защиту, будет большой прорыв. Смотрите сами:

Трансферы на перспективу

За время в низших дивизионах трансферной тактикой «Борнмута» была покупка неизвестных англичан из слабых команд. Потом их раскрывали и доводили до нужного качества, которое ограничивалось доминированием на уровне Чемпионшипа. В АПЛ ничего не изменилось, но на новых футболистов теперь выделяют больше денег. Так в команде появились англичане Кук, Айб, Соланке и француз Муссе. Им еще далеко даже до отметки в 25 лет, а по перспективам каждого видят звездой.

«Борнмут» очень любит скупать игроков именно у «Ливерпуля». За последние несколько сезонов за четырех запасных «Ливерпуль» получил от «Борнмута» 42 миллиона евро. Ровно половину из этой суммы «Борнмут» выложил этой зимой за Доминика Соланке. Подождите сомневаться: 21-летний нападающий не играл в этом сезоне, но на молодежном уровне всех разрывал. В новом клубе он будет выходить на месте стареющего Дефо и наконец-то получит основную роль.

Трансферы «Борнмута» – история о том, что кого-то должно обязательно прорвать. Из всей молодежи пока заиграл только Кук – тот самый парень, который принес деду 17 тысяч фунтов одним дебютом за сборную Англии. Айб и Муссе вообще не забивают, но потихоньку развиваются. Отдельно от всех стоит защитник Брэд Смит: австралийца брали все из того же «Ливерпуля» за 6 миллионов фунтов, но теперь он вообще уехал в МЛС.

Провалы «Борнмута» объясняются уходом в «Тоттенхэм» скаута Дэвида Уэбба. С ним от покупок получали намного больше результата, но в 2015-м отпустили на повышение. Политика не меняется, эффективность снижена, вопросы остаются – но это самая главная и единственная проблема «Борнмута». Если здесь раскроется хотя бы один из молодых игроков, команда сразу взлетит в таблице.

Почему именно они?

«Борнмут» выделяется среди всех команд АПЛ своим постепенным развитием и ориентированностью на местных парней. Сейчас в составе команды 17 игроков с английским гражданством. Мы уже рассказывали о возрождении перспективного Уилсона, но легионеры выделяются такими же красивыми историями прогресса. Например, норвежец Кинг вылетал из Чемпионшипа с «Блэкберном», а теперь забивает в Премьер-лиге и радуется интересу «Тоттенхэма».

До этой зимы здесь была чистая трансферная политика, отсутствовали скандальные истории, а все пограничные случаи решались в пользу людей из клуба. Демина оправдали в разбирательстве по ставкам на футбол, защитника Мингса дисквалифицировали вместе с Ибрагимовичем после их грязного стыка. К «Борнмуту» почти никогда не было вопросов, хотя сейчас появился минимум один.

Вместе с Соланке в аренду «Борнмуту» пульнули защитника Клайна. Тот почти не играл в «Ливерпуле» после тяжелой травмы, но раньше выделялся качеством и скоростью. Проблема в том, что «Кардифф» еще раньше договорился с «Ливерпулем» о переходе Клайна. Как он попал в «Борнмут»? Тренер «Кардиффа» Уорнок узнал об этом по телевизору и уже обвинил «Ливерпуль» в отсутствии класса.

Нам кажется, что дело здесь еще и в «Борнмуте». Так рьяно бороться за конкретного игрока тут стали бы только при максимальной задаче по результату. Есть ощущение, что у «Борнмута» она как раз появилась.

Все видео взяты с официального канала «Борнмута» на YouTube

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