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    • Этот миллиардер сделал «Лестер» чемпионом. Он погиб при крушении вертолета

    Этот миллиардер сделал «Лестер» чемпионом. Он погиб при крушении вертолета


    3.3
    Голосов: 21
    29.10.2018 01:15
    Худшая история выходных.

    В Лестере упал и загорелся вертолет владельца местного клуба. Через час после игры в нем улетал тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха, но все закончилось уже через несколько секунд после взлета с поля стадиона «Кинг Пауэр». Вертолет упал на близлежащую стоянку, где все охватило пламя. По сообщениям Skysports, Вишай Шривадданапрабха был на борту потерпевшего крушение вертолета. «Лестер» обещал выступить с заявлением по этому поводу, когда будут известны все подробности трагедии.

    Sky Sport: в разбившемся вертолете находился владелец «Лестера», его дочь и два пилота

    Reuters: На борту разбившегося вертолета находился пятый человек. Его личность пока не раскрыта

    Ниже – важные факты о человеке, который собрал и сделал этот «Лестер», а теперь, возможно, погиб.

    • Вишай Шривадданапрабха – основатель и генеральный директор сети King Power Duty Free, магазинов беспошлинной торговли. Forbes оценивает его личное состояние в 4,9 миллиарда долларов, но Вишай контролирует 3,3 миллиона долларов доходов King Power. Шривадданапрабха стал владельцем «Лестера» зимой 2011 года. Покупка «Лестера» стоила Вишаю 39 миллионов фунтов. Еще за 2 миллиона фунтов он приобрел тот самый вертолет, на котором и прилетал на матчи клуба.

    • Когда Вишай купил «Лестер», клуб играл в Чемпионшипе. В 2014-м году «Лестер» вернулся в Премьер-лигу, а уже в сезоне-2015/16 стал чемпионом. Шривадданапрабха так хорошо отпраздновал взятие трофея, что выиграл в карточном казино еще 2,5 миллиона фунтов. Игроки получили за чемпионство дополнительную премию в 6,5 миллионов фунтов (на всех) и 19 автомобилей BMW i8 на сумму в 2 миллиона фунтов, которые одинаково выкрашены в синий цвет.

    • Настоящая фамилия Вишая – Раксриаксорн. В феврале 2013 года его семья получила новую фамилию от короля Таиланда. Она означает «Свет растущей славы». Вместе с Вишаем в «Лестере» растет и развивается его сын Айяватт, которому дали должность вице-президента. Всего у Вишая есть четыре сына, а еще он счастливо женат. Из развлечений тайский бизнесмен обожает конное поло. Вишай любит этот спорт даже больше футбола, потому что сам может в нем участвовать.

    • Шривадданапрабха все-таки полюбил и футбол, поэтому постоянно летал на матчи в качестве зрителя. Он всегда знал по именам всех игроков топовых команд, но сам отличался от других владельцев клубов. Например, на стадионе «Кинг Пауэр» из-за Вишая висит портрет короля Пхумипона Адульядета, а еще арену регулярно посещают буддистские монахи. Из-за владения «Лестером» Вишай получил дополнительное признание в Таиланде, но на этом не остановился. В мае 2017-го он купил бельгийский клуб «Левен», где пока ничего не достиг.

    Разбившемуся вертолету Augusta Westland AW-169 было всего два года, но Вишай и раньше появлялся на матчах «Лестера» в подобном стиле.

    Поздним вечером 28 октября «Лестер» выпустил заявление. Вишай Шривадданапрабха погиб вместе с еще четырьмя людьми на борту.

    Самое важное о крушении вертолета

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 21
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 31 октября 2018, 23:22

      ПЕЧАЛЬНО НО ФАКТ!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 31 октября 2018, 00:21

      что можеть быть хуже вражды с англосаксами? только дружба с ними!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1166

      Karpathian 30 октября 2018, 13:26

      Жалко. Но пилота почему-то жалко сильнее, о нем никто не вспомнит(((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 30 октября 2018, 00:10

      печально.но это жизнь!все мы под богом ходим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      nikki22 29 октября 2018, 15:09

      я за него как и за английский клуб не скорблю! я скорблю что ушла наша эпоха,когда обычный тренер,за обычную зарплату, делал из обычных парней-работающих на заводах футбольных чемпионов Европы .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > nikki22 31 октября 2018, 11:26

      Ни на каких заводах наши футболисты не работали,чемпионами Европы то же не были.Выиграли когда то Кубок Европы,так в нём основные сборные не участвовали.Так что не скорби,не о чем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 29 октября 2018, 11:22

      Скорбим

      1
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 29 октября 2018, 11:20

      Странная вещ жизнь... столько денег заработал и ушел из жизни... все оставил... а кто то путается заработать и воровать... очередной раз видно сколько небыла бы денег все уходят одно место... а его жаль человек скромный какой бы небыл богатым

      0
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 29 октября 2018, 10:09

      Побольше бы таких людей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Ru677 29 октября 2018, 09:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пусть жопа его будет покрыта пухом!!

      -10
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      Рейтинг: +2269

      dyema 29 октября 2018, 08:44

      После такого похоже Лестер в небытие уйдёт, а жаль......

      2
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