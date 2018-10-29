Этот миллиардер сделал «Лестер» чемпионом. Он погиб при крушении вертолета

Худшая история выходных.

В Лестере упал и загорелся вертолет владельца местного клуба. Через час после игры в нем улетал тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха, но все закончилось уже через несколько секунд после взлета с поля стадиона «Кинг Пауэр». Вертолет упал на близлежащую стоянку, где все охватило пламя. По сообщениям Skysports, Вишай Шривадданапрабха был на борту потерпевшего крушение вертолета. «Лестер» обещал выступить с заявлением по этому поводу, когда будут известны все подробности трагедии.

Sky Sport: в разбившемся вертолете находился владелец «Лестера», его дочь и два пилота

Reuters: На борту разбившегося вертолета находился пятый человек. Его личность пока не раскрыта

twit text — Piers Morgan (@piersmorgan) 27 октября 2018 г.

Ниже – важные факты о человеке, который собрал и сделал этот «Лестер», а теперь, возможно, погиб.

• Вишай Шривадданапрабха – основатель и генеральный директор сети King Power Duty Free, магазинов беспошлинной торговли. Forbes оценивает его личное состояние в 4,9 миллиарда долларов, но Вишай контролирует 3,3 миллиона долларов доходов King Power. Шривадданапрабха стал владельцем «Лестера» зимой 2011 года. Покупка «Лестера» стоила Вишаю 39 миллионов фунтов. Еще за 2 миллиона фунтов он приобрел тот самый вертолет, на котором и прилетал на матчи клуба.

• Когда Вишай купил «Лестер», клуб играл в Чемпионшипе. В 2014-м году «Лестер» вернулся в Премьер-лигу, а уже в сезоне-2015/16 стал чемпионом. Шривадданапрабха так хорошо отпраздновал взятие трофея, что выиграл в карточном казино еще 2,5 миллиона фунтов. Игроки получили за чемпионство дополнительную премию в 6,5 миллионов фунтов (на всех) и 19 автомобилей BMW i8 на сумму в 2 миллиона фунтов, которые одинаково выкрашены в синий цвет.

• Настоящая фамилия Вишая – Раксриаксорн. В феврале 2013 года его семья получила новую фамилию от короля Таиланда. Она означает «Свет растущей славы». Вместе с Вишаем в «Лестере» растет и развивается его сын Айяватт, которому дали должность вице-президента. Всего у Вишая есть четыре сына, а еще он счастливо женат. Из развлечений тайский бизнесмен обожает конное поло. Вишай любит этот спорт даже больше футбола, потому что сам может в нем участвовать.

• Шривадданапрабха все-таки полюбил и футбол, поэтому постоянно летал на матчи в качестве зрителя. Он всегда знал по именам всех игроков топовых команд, но сам отличался от других владельцев клубов. Например, на стадионе «Кинг Пауэр» из-за Вишая висит портрет короля Пхумипона Адульядета, а еще арену регулярно посещают буддистские монахи. Из-за владения «Лестером» Вишай получил дополнительное признание в Таиланде, но на этом не остановился. В мае 2017-го он купил бельгийский клуб «Левен», где пока ничего не достиг.

Разбившемуся вертолету Augusta Westland AW-169 было всего два года, но Вишай и раньше появлялся на матчах «Лестера» в подобном стиле.

Поздним вечером 28 октября «Лестер» выпустил заявление. Вишай Шривадданапрабха погиб вместе с еще четырьмя людьми на борту.

twit text — Leicester City (@LCFC) 28 октября 2018 г.

Самое важное о крушении вертолета