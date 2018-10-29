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    • В Лестере упал вертолет владельца клуба. Что об этом известно

    В Лестере упал вертолет владельца клуба. Что об этом известно


    3.5
    Голосов: 10
    29.10.2018 00:10
    Все очень страшно.

    В Лестере после матча АПЛ недалеко от стадиона рухнул вертолет владельца местного клуба.

    • Количество пассажиров и количество жертв долго не было известно

    • На месте работали спецслужбы, территория стадиона была оцеплена

    • Английские и зарубежные клубы выразили свои соболезнования

    • Вице-президента и спортивного директора клуба на борту не было

    • Ровно через сутки «Лестер» сделал заявление. Владелец клуба Вишай Шривадданапрабха погиб при крушении вертолета

    «Лестер» принимал «Вест Хэм» в матче 10 тура АПЛ. Команды сыграли вничью со счетом 1:1. Примерно через час после окончания матча вертолет, вылетевший со стадиона, упал за его пределами на автостоянку. Обычно на вертолете по окончании каждого из домашних матчей покидал стадион владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха – тайский миллиардер, который купил клуб семь лет назад и с которым сенсационно выиграл чемпионат Англии весной 2016 года.

    О количестве пассажиров вертолета и их судьбе пока что ничего не известно. Сообщается, что вертолет поднялся на высоту примерно 60 метров и рухнул вниз из-за проблем с хвостовым плавником. Вертолету марки Augusta Westland AW-169 стоимостью два миллиона фунтов было два года.

    DailyMail приводит слова одного из владельцев абонементов на матчи «Лестера»: «Он падал вниз будто бы по спирали. Упал на другую часть автостоянки, думаю, там не было людей. Меня до сих пор трясет».

    Примерно так это выглядит на карте.

    Автобус с игроками «Вест Хэма» к тому времени уже уехал. Некоторые игроки «Лестера» еще находились на территории стадиона. В настоящее время все вокруг оцеплено.

    По информации Guardian, на парковке видели плачущего голкипера «Лестера» Каспера Шмейхеля. Футболисты «Лестера» выкладывают в соцсети сообщения с молитвенными эмодзи.

    Английские клубы тоже выражают соболезнования.

    Англоязычный аккаунт «Ромы» отреагировал.

    «Лестер» сделал краткое заявление о том, что клуб помогает полиции и экстренным службам, обещая при этом предоставить всю информацию, когда она появится.

    По информации SkySports, глава «Лестера» находился в разбившемся вертолете.

    Sky также сообщает, что на борту НЕ находились сын владельца – вице-президент клуба Айяватт Шривадданапрабха, а также спортивный директор Джон Радкин.

    А соболезнования продолжают прибывать.

    Сообщается, что медицинские машины уезжают со стоянки без сирен и без пострадавших.

    ESPN показал кадры с места крушения.

    SkySport передает слова одного из свидетелей трагедии: «Сначала я увидел бегущего оттуда Каспера Шмейхеля, а затем охранников и стюардов».

    Еще один фанат сказал следующее: «Мой племянник все это видел своими глазами, он в шоке. Он сказал, что вертолет потерял управление, рухнул за секунду, и его тут же накрыл огонь. Мы сразу же подумали о владельцах клуба. Вы даже не можете представить себе, как это ужасно».

    Журналист ESPN Бен Якобс сообщает: «Владелец находился на борту. Информации о жертвах нет. Причина крушения – отказ техники при взлете. В воскресенье клуб сделает заявление». Также он добавил: «Даже клуб пока не имеет сведений о масштабах трагедии. А многие члены семьи владельца сейчас находятся в Таиланде».

    Вертолет за несколько минут до катастрофы.

    В студии BT Sport после матча видели, как вертолет покидает стадион.

    BBC сообщает, что катастрофа произошла из-за поломки хвостового винта, из-за чего вертолет закрутился вокруг своей оси и упал на парковку.

    Мы все понимаем, но все равно надеемся на чудо.

    Наши надежды, как и надежды многих людей по всему миру были напрасны. Владелец «Лестера» находился в вертолете во время крушения вместе с еще четырьмя людьми. Никто из них не выжил.

    Этот миллиардер сделал «Лестер» чемпионом. Он погиб при крушении вертолета

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Guardian
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 10
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 28 октября 2018, 09:57

      кошмар какой-то...............

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 28 октября 2018, 09:38

      молодцы!!!!!с каждой неделей все больше хороших и действительно информативных статей!!!а всем пострадавшим здоровья((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2115

      upiter622 28 октября 2018, 09:11

      Надеюсь,русские тут не при чем!!?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      edmund 28 октября 2018, 08:25

      Прискорбно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 28 октября 2018, 07:00

      Хорошая статья,спасибо!!!...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 28 октября 2018, 06:29

      Дай Бог здоровья владельцу Лестера!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 28 октября 2018, 06:29

      Будем надеяться что все с пассажирами хорошо!

      1
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