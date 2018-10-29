В Лестере упал вертолет владельца клуба. Что об этом известно

Все очень страшно.

В Лестере после матча АПЛ недалеко от стадиона рухнул вертолет владельца местного клуба.

• Количество пассажиров и количество жертв долго не было известно

• На месте работали спецслужбы, территория стадиона была оцеплена

• Английские и зарубежные клубы выразили свои соболезнования

• Вице-президента и спортивного директора клуба на борту не было

• Ровно через сутки «Лестер» сделал заявление. Владелец клуба Вишай Шривадданапрабха погиб при крушении вертолета

«Лестер» принимал «Вест Хэм» в матче 10 тура АПЛ. Команды сыграли вничью со счетом 1:1. Примерно через час после окончания матча вертолет, вылетевший со стадиона, упал за его пределами на автостоянку. Обычно на вертолете по окончании каждого из домашних матчей покидал стадион владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха – тайский миллиардер, который купил клуб семь лет назад и с которым сенсационно выиграл чемпионат Англии весной 2016 года.

О количестве пассажиров вертолета и их судьбе пока что ничего не известно. Сообщается, что вертолет поднялся на высоту примерно 60 метров и рухнул вниз из-за проблем с хвостовым плавником. Вертолету марки Augusta Westland AW-169 стоимостью два миллиона фунтов было два года.

DailyMail приводит слова одного из владельцев абонементов на матчи «Лестера»: «Он падал вниз будто бы по спирали. Упал на другую часть автостоянки, думаю, там не было людей. Меня до сих пор трясет».

twit text — Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) 27 октября 2018 г.

Примерно так это выглядит на карте.

Автобус с игроками «Вест Хэма» к тому времени уже уехал. Некоторые игроки «Лестера» еще находились на территории стадиона. В настоящее время все вокруг оцеплено.

По информации Guardian, на парковке видели плачущего голкипера «Лестера» Каспера Шмейхеля. Футболисты «Лестера» выкладывают в соцсети сообщения с молитвенными эмодзи.

twit text — Ben Chilwell (@BenChilwell) 27 октября 2018 г.

twit text — Jamie Vardy (@vardy7) 27 октября 2018 г.

twit text — Harry Maguire (@HarryMaguire93) 27 октября 2018 г.

Английские клубы тоже выражают соболезнования.

twit text — Derby County (@dcfcofficial) 27 октября 2018 г.

twit text — Wolves (@Wolves) 27 октября 2018 г.

twit text — Manchester City (@ManCity) 27 октября 2018 г.

Англоязычный аккаунт «Ромы» отреагировал.

twit text — AS Roma English (@ASRomaEN) 27 октября 2018 г.

«Лестер» сделал краткое заявление о том, что клуб помогает полиции и экстренным службам, обещая при этом предоставить всю информацию, когда она появится.

twit text — Leicester City (@LCFC) 27 октября 2018 г.

По информации SkySports, глава «Лестера» находился в разбившемся вертолете.

Sky также сообщает, что на борту НЕ находились сын владельца – вице-президент клуба Айяватт Шривадданапрабха, а также спортивный директор Джон Радкин.

А соболезнования продолжают прибывать.

twit text — Riyad Mahrez (@Mahrez22) 27 октября 2018 г.

twit text — Premier League (@premierleague) 27 октября 2018 г.

twit text — Chelsea FC (@ChelseaFC) 27 октября 2018 г.

twit text — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 27 октября 2018 г.

twit text — Everton (@Everton) 27 октября 2018 г.

Сообщается, что медицинские машины уезжают со стоянки без сирен и без пострадавших.

twit text — Mootaz Chehade (@MHChehade) 27 октября 2018 г.

ESPN показал кадры с места крушения.

twit text — ESPN FC (@ESPNFC) 27 октября 2018 г.

SkySport передает слова одного из свидетелей трагедии: «Сначала я увидел бегущего оттуда Каспера Шмейхеля, а затем охранников и стюардов».

Еще один фанат сказал следующее: «Мой племянник все это видел своими глазами, он в шоке. Он сказал, что вертолет потерял управление, рухнул за секунду, и его тут же накрыл огонь. Мы сразу же подумали о владельцах клуба. Вы даже не можете представить себе, как это ужасно».

Журналист ESPN Бен Якобс сообщает: «Владелец находился на борту. Информации о жертвах нет. Причина крушения – отказ техники при взлете. В воскресенье клуб сделает заявление». Также он добавил: «Даже клуб пока не имеет сведений о масштабах трагедии. А многие члены семьи владельца сейчас находятся в Таиланде».

twit text — Ben Jacobs (@JacobsBen) 27 октября 2018 г.

Вертолет за несколько минут до катастрофы.

В студии BT Sport после матча видели, как вертолет покидает стадион.

twit text — Tyrone J Francis (@TJFrancisLive) 27 октября 2018 г.

BBC сообщает, что катастрофа произошла из-за поломки хвостового винта, из-за чего вертолет закрутился вокруг своей оси и упал на парковку.

Мы все понимаем, но все равно надеемся на чудо.

Наши надежды, как и надежды многих людей по всему миру были напрасны. Владелец «Лестера» находился в вертолете во время крушения вместе с еще четырьмя людьми. Никто из них не выжил.

twit text — Leicester City (@LCFC) 28 октября 2018 г.

Этот миллиардер сделал «Лестер» чемпионом. Он погиб при крушении вертолета