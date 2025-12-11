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Бранн
Новости
€ 18 млн
Бранн - новости команды
Берген
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Бранн
Сайт:
http://www.brann.no/
Тренер:
Фрейр Александерссон
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Трансляция
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
ПАОК – «Бранн»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аполлон» – «Бранн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
Трансляция
«Бранн» – «Аполлон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Бранн» – «Аполлон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Бранн» – «Университатя Клуж»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Лига Европы. ПАОК Оздоева и «Фенербахче» Тедеско вылетели из турнира
27 февраля
1
Трансляция
«Болонья» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Болонья» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.07
25 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
19 февраля
Трансляция
«Бранн» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
«Бранн» – «Болонья»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.95
18 февраля
Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
30 января
2
Определились предварительные пары стыковых матчей Лиги Европы
30 января
Трансляция
«Штурм» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Бранн» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 22 января с коэффициентом 1.7
21 января
Трансляция
«Бранн» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
«Бранн» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 2.05
2025.12.10 16:33
Лига Европы. Разгромные победы «Порту» и «Лилля», ПАОК Чалова и Оздоева потерял очки
2025.11.27 22:50
«ПАОК» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.6
2025.11.26 09:44
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
2025.11.07 00:59
Лига Европы. Сенсационное поражение «Астон Виллы», «Фенербахче» обыграл «Штутгарт» и другие результаты
2025.10.23 21:48
«Бранн» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.10.22 09:44
Трансляция
«Бранн» – «Утрехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 18:35
«Бранн» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.10.01 08:59
Трансляция
«Лилль» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025
2025.09.25 18:35
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