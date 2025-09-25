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  • «Лилль» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025

«Лилль» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025

25 сентября 2025, 18:35
Лилль
25.09.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 1 тур
2 : 1
Завершен
Бранн
54' Х. Игамане 80' О. Жиру
60' С. Атли Магнуссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
(К) ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
29
Хамза Игамане
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
(К) ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
9
Никлас Кастро
ЛВ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
32
Айюб Буадди
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
35
Сориба Диауне
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Бранн
26
Tom Bramel
ВР
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
21
Denzel De Roeve
ЦЗ
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
27
Мадс Санде
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
9
Мадс Хансен
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Эзер
24
Вердонк
99
Мбемба
38
22
Сантуш
17
Мукау
10
Харальдссон
6
Бенталеб
11
Сахрауи
29
Игамане
20
Фернандес-Пардо
3-2-2-1-2
1
Дюнгеланд
20
Драгснес
3
Кнудсен
5
Хелланд
23
Педерсен
18
Серенсен
8
Корнвиг
7
Майре
9
Кастро
29
Хольм
22
Магнуссон
22
Сантуш
2
Манди
2
Манди
22
Сантуш
6
Бенталеб
32
Буадди
32
Буадди
6
Бенталеб
29
Игамане
9
Жиру
9
Жиру
29
Игамане
11
Сахрауи
20
Коррея
20
Коррея
11
Сахрауи
10
Харальдссон
35
Диауне
35
Диауне
10
Харальдссон
23
Педерсен
21
21
23
Педерсен
8
Корнвиг
27
Санде
27
Санде
8
Корнвиг
9
Кастро
19
19
9
Кастро
29
Хольм
14
Матисен
14
Матисен
29
Хольм
22
Магнуссон
11
Финне
11
Финне
22
Магнуссон
Остались в запасе
Лилль
Бранн
16
Арно Бодар
ВР
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
3
Натан Нгой
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
26
Tom Bramel
ВР
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
9
Мадс Хансен
ПВ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
3
Натан Нгой
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Остались в запасе
26
Tom Bramel
ВР
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
9
Мадс Хансен
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Лилль - Бранн
1
2
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
4
Нарушения
7
12
Офсайды
3
0
Количество передач
514
429
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Бранна», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Бранн»

«Лилль» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Бранн Лилль
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