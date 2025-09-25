25.09.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
4-1-2-1-2
1
Эзер
24
Вердонк
99
Мбемба
38
22
Сантуш
17
Мукау
10
Харальдссон
6
Бенталеб
11
Сахрауи
29
Игамане
20
Фернандес-Пардо
3-2-2-1-2
1
Дюнгеланд
20
Драгснес
3
Кнудсен
5
Хелланд
23
Педерсен
18
Серенсен
8
Корнвиг
7
Майре
9
Кастро
29
Хольм
22
Магнуссон
22
Сантуш
2
Манди
2
Манди
22
Сантуш
6
Бенталеб
32
Буадди
32
Буадди
6
Бенталеб
29
Игамане
9
Жиру
9
Жиру
29
Игамане
11
Сахрауи
20
Коррея
20
Коррея
11
Сахрауи
10
Харальдссон
35
Диауне
35
Диауне
10
Харальдссон
23
Педерсен
21
21
23
Педерсен
8
Корнвиг
27
Санде
27
Санде
8
Корнвиг
9
Кастро
19
19
9
Кастро
29
Хольм
14
Матисен
14
Матисен
29
Хольм
22
Магнуссон
11
Финне
11
Финне
22
Магнуссон
Остались в запасе
Лилль
Бранн
16
Арно Бодар
ВР
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
3
Натан Нгой
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
26
Tom Bramel
ВР
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
9
Мадс Хансен
ПВ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
3
Натан Нгой
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Остались в запасе
26
Tom Bramel
ВР
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
9
Мадс Хансен
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Лилль - Бранн
1
2
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
4
Нарушения
7
12
Офсайды
3
0
Количество передач
514
429
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Бранна», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Бранн»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»