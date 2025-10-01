Введите ваш ник на сайте
«Бранн» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 2.05

01 октября 2025 8:02
Бранн - Утрехт
02 окт. 2025, четверг 19:45 | Лига Европы, 2 тур
2.05
Победа «Бранна»
2 октября 2025 года в рамках второго тура Лиги Европы встретятся норвежский клуб «Бранн» и голландский «Утрехт». Этот матч пройдет на стадионе «Бранн» в Бергене, где хозяева будут бороться за победу после поражения от Лилля в прошлом туре. С учетом текущей формы обеих команд, матч обещает быть захватывающим и открытым, с возможным большим количеством голов.

«Бранн»

Бранн продемонстрировал отличную атакующую форму в последних матчах. В последних пяти играх они забили 13 голов, что в среднем составляет 2.60 гола за игру. Несмотря на высокую результативность, команда также допускает пропуски, в среднем 1 гол за матч. Это делает их игру более динамичной, но также уязвимой в обороне. В последних матчах в Лиге Европы Бранн стабильно забивает, несмотря на неудачу против Лилля (1:2). Команда не проигрывает в 8 из последних 10 матчей, что показывает их способность бороться до конца и использовать моменты в атаке. Важно отметить, что Бранн будет играть дома, где традиционно сильнее.

«Утрехт»

«Утрехт» находится в несколько меньшей форме по сравнению с «Бранном». В последних 5 играх команда забила всего 4 гола, что составляет лишь 0.80 гола за игру. Это указывает на проблемы в атаке, которые они не смогли решить в последних матчах, включая поражение от Лиона (0:1) в Лиге Европы. В то же время, «Утрехт» достаточно стабилен в обороне, пропуская в среднем 1 гол за матч в последних играх. Они не проигрывают в 6 из 7 последних матчей в Лиге Европы, что говорит о солидных результатах в турнире, несмотря на текущие трудности в атаке.

Факты о командах

«Бранн»

  • Бранн не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • В последних 5 играх Бранн забивает в среднем 2.60 гола за игру
  • В последних 5 играх Бранн пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • В последних 9 матчах команда забивает в 9 играх подряд

«Утрехт»

  • В последних 5 играх Утрехт забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • В последних 5 играх Утрехт пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Утрехт не проигрывает в 6 из 7 последних матчей в Лиге Европы
  • Утрехт забивает в 4 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Бранн» – «Утрехт»

На основании текущей формы обеих команд, можно ожидать матч с преимуществом для «Бранна», учитывая их сильную атакующую линию и более высокую результативность. Несмотря на это, оборона норвежцев может дать сбой, что позволит «Утрехту» использовать редкие контратаки. Тем не менее, у «Бранна» явное преимущество в атаке, и они способны наказать оборонительные ошибки «Утрехта». Важным фактором также будет домашний стадион, который обычно дает дополнительные силы.

Исходя из этого, можно предположить, что матч будет динамичным, с вероятностью большего числа голов, особенно учитывая атакующую силу «Бранна» и слабую результативность «Утрехта».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бранна» – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.15
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90

2.05
Победа «Бранна»
Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Утрехт Бранн
