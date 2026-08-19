Матч плей-офф Лиги Конференций между греческим ПАОК и норвежским «Бранном» пройдет 20 августа в Салониках на стадионе «Тумба». Хозяева подходят к решающему противостоянию с нестабильной защитой, но стабильной атакой, тогда как гости демонстрируют впечатляющую результативность, забивая в 20 из 22 последних матчей. В очной встрече в прошлом сезоне команды сыграли вничью (1-1), и теперь исход этого противостояния может определить, кто сделает шаг к групповому этапу. Сможет ли ПАОК использовать фактор домашнего поля и прервать свою неудачную серию в еврокубках, или «Бранн» продолжит свою голевую серию и добьется победы на выезде?

Кто победит в матче

В пользу ПАОК говорит прежде всего фактор домашнего поля и опыт выступлений в еврокубках. Греческий клуб забивает в 12 из 14 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола. В предыдущих раундах квалификации ПАОК прошел «Динамо Киев» (2-0 и 3-2), что свидетельствует о способности играть против серьезных соперников. Однако защита хозяев вызывает серьезные опасения – они пропускают в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 гола. В последнем матче против «Андерлехта» ПАОК уступил (2-3), что наглядно демонстрирует уязвимость обороны. При такой ненадежной игре в защите рассчитывать на победу будет сложно, даже несмотря на родные стены.

«Бранн» подходит к матчу с феноменальной атакующей статистикой. Норвежский клуб забивает в 20 из 22 последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 2,60 раза за матч – один из лучших показателей в квалификации. В предыдущем раунде «Бранн» уверенно прошел кипрский «Аполлон» (2-4 на выезде и 0-1 дома – общая победа 3-3 по сумме двух матчей), а в чемпионате Норвегии разгромил «Хам-Кам» (3-0). Однако защита гостей также небезупречна – они пропускают в 16 из 18 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. В очной встрече с ПАОК в прошлом сезоне «Бранн» сыграл вничью (1-1), что дает им уверенность перед этим матчем.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что встречаются два атакующих коллектива с уязвимой обороной. ПАОК имеет преимущество домашнего поля, но его защита нестабильна, тогда как «Бранн» опаснее в атаке и способен забить на выезде. Учитывая, что обе команды много пропускают, матч обещает быть результативным, но небольшое преимущество на стороне хозяев за счет поддержки трибун.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (ноябрь 2025) была зафиксирована ничья 1-1. Текущая форма ПАОК нестабильна в защите, но их атака работает, тогда как «Бранн» демонстрирует впечатляющую результативность, но тоже пропускает. Обе команды забивают в большинстве матчей, что намекает на голы с обеих сторон. Учитывая, что греческий клуб играет на своем поле и имеет опыт еврокубков, он выглядит фаворитом, но «Бранн» способен создать проблемы за счет своей атаки.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа ПАОК с разницей минимум в один мяч. Греческий клуб имеет преимущество домашнего поля и стабильную атаку, тогда как «Бранн», несмотря на высокую результативность, уязвим в обороне. Учитывая, что ПАОК забивает в 12 из 14 последних матчей, а гости пропускают в 16 из 18 встреч, хозяева должны использовать свое преимущество и добиться победы. Ожидаем, что матч будет результативным, но ПАОК возьмет верх. Ставка: победа ПАОК с форой (-1) с коэффициентом 2.25.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между ПАОК и «Бранном» состоится 20 августа 2026 года в Салониках на стадионе «Тумба» и начнется в 20-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.