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ПАОК – «Бранн»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 10:28
ПАОК - Бранн
20 авг. 2026, четверг 20:45 | Лига конференций, 4 раунд
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2.25
Победа ПАОК с форой (-1)
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Матч плей-офф Лиги Конференций между греческим ПАОК и норвежским «Бранном» пройдет 20 августа в Салониках на стадионе «Тумба». Хозяева подходят к решающему противостоянию с нестабильной защитой, но стабильной атакой, тогда как гости демонстрируют впечатляющую результативность, забивая в 20 из 22 последних матчей. В очной встрече в прошлом сезоне команды сыграли вничью (1-1), и теперь исход этого противостояния может определить, кто сделает шаг к групповому этапу. Сможет ли ПАОК использовать фактор домашнего поля и прервать свою неудачную серию в еврокубках, или «Бранн» продолжит свою голевую серию и добьется победы на выезде?

Кто победит в матче

В пользу ПАОК говорит прежде всего фактор домашнего поля и опыт выступлений в еврокубках. Греческий клуб забивает в 12 из 14 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола. В предыдущих раундах квалификации ПАОК прошел «Динамо Киев» (2-0 и 3-2), что свидетельствует о способности играть против серьезных соперников. Однако защита хозяев вызывает серьезные опасения – они пропускают в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 гола. В последнем матче против «Андерлехта» ПАОК уступил (2-3), что наглядно демонстрирует уязвимость обороны. При такой ненадежной игре в защите рассчитывать на победу будет сложно, даже несмотря на родные стены.

«Бранн» подходит к матчу с феноменальной атакующей статистикой. Норвежский клуб забивает в 20 из 22 последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 2,60 раза за матч – один из лучших показателей в квалификации. В предыдущем раунде «Бранн» уверенно прошел кипрский «Аполлон» (2-4 на выезде и 0-1 дома – общая победа 3-3 по сумме двух матчей), а в чемпионате Норвегии разгромил «Хам-Кам» (3-0). Однако защита гостей также небезупречна – они пропускают в 16 из 18 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. В очной встрече с ПАОК в прошлом сезоне «Бранн» сыграл вничью (1-1), что дает им уверенность перед этим матчем.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что встречаются два атакующих коллектива с уязвимой обороной. ПАОК имеет преимущество домашнего поля, но его защита нестабильна, тогда как «Бранн» опаснее в атаке и способен забить на выезде. Учитывая, что обе команды много пропускают, матч обещает быть результативным, но небольшое преимущество на стороне хозяев за счет поддержки трибун.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (ноябрь 2025) была зафиксирована ничья 1-1. Текущая форма ПАОК нестабильна в защите, но их атака работает, тогда как «Бранн» демонстрирует впечатляющую результативность, но тоже пропускает. Обе команды забивают в большинстве матчей, что намекает на голы с обеих сторон. Учитывая, что греческий клуб играет на своем поле и имеет опыт еврокубков, он выглядит фаворитом, но «Бранн» способен создать проблемы за счет своей атаки.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (67%)
Побед - 1 (33%)
4
Забитых мячей
5
1.33
В среднем за матч
1.67
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Бранн
3 : 2
27.08.2026
ПАОК
Самая крупная ничья
Лига конференций, 4 раунд
ПАОК
1 : 1
20.08.2026
Бранн
Лига конференций, 4 раунд
Бранн
3 : 2
27.08.2026
ПАОК
Лига конференций, 4 раунд
ПАОК
1 : 1
20.08.2026
Бранн
Лига Европы, 5 тур
ПАОК
1 : 1
27.11.2025
Бранн

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Иржи Павленка
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
20
Христос Зафейрис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
11
Тайсон
(К) ЦФ
56
Anestis Mythou
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
21
Denzel De Roeve
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
(К) ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
ПАОК
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
23
Том Луше
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
47
Шола Шоретайр
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Бранн
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
36
Håkon Melås Hellesøy
ВР
28
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
7
Kjartan Mar Kjartansson
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
37
Sondre Blumenfeldt Vindenes
ЦП
43
Brage Berg Haugen
ЦП
39
Julian Lægreid
ЦФ
4-1-2-3
1
Павленка
13
Яннулис
3
Кенни
4
Хацидиакос
6
Элустондо
7
Сантамария
20
Зафейрис
2
Камара
56
11
Тайсон
52
3-2-3-1-1
1
Дюнгеланд
20
Драгснес
21
3
Кнудсен
23
Педерсен
18
Серенсен
25
Йенсен Вассберг
19
17
Солтведт
16
Эриксен
11
Финне
2
Камара
47
Шоретайр
47
Шоретайр
2
Камара
11
Тайсон
23
Луше
23
Луше
11
Тайсон
13
Яннулис
21
Баба
21
Баба
13
Яннулис
56
27
Ндиайе
27
Ндиайе
56
7
Сантамария
32
Тэйлор
32
Тэйлор
7
Сантамария
11
Финне
41
41
11
Финне
Остались в запасе
ПАОК
Бранн
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
Главный тренер
Алессио Лиски
7
Kjartan Mar Kjartansson
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
36
Håkon Melås Hellesøy
ВР
28
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
37
Sondre Blumenfeldt Vindenes
ЦП
43
Brage Berg Haugen
ЦП
39
Julian Lægreid
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
Остались в запасе
7
Kjartan Mar Kjartansson
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
36
Håkon Melås Hellesøy
ВР
28
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
37
Sondre Blumenfeldt Vindenes
ЦП
43
Brage Berg Haugen
ЦП
39
Julian Lægreid
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Фрейр Александерссон

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа ПАОК с разницей минимум в один мяч. Греческий клуб имеет преимущество домашнего поля и стабильную атаку, тогда как «Бранн», несмотря на высокую результативность, уязвим в обороне. Учитывая, что ПАОК забивает в 12 из 14 последних матчей, а гости пропускают в 16 из 18 встреч, хозяева должны использовать свое преимущество и добиться победы. Ожидаем, что матч будет результативным, но ПАОК возьмет верх. Ставка: победа ПАОК с форой (-1) с коэффициентом 2.25.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между ПАОК и «Бранном» состоится 20 августа 2026 года в Салониках на стадионе «Тумба» и начнется в 20-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«ПАОК» – «Бранн»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

2.25
Победа ПАОК с форой (-1)
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Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Бранн ПАОК
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