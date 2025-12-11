11.12.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Бранн
Бранн
3-2-1-2-1
1
Дюнгеланд
21
3
Кнудсен
5
Хелланд
20
Драгснес
23
Педерсен
8
Корнвиг
9
Кастро
14
Матисен
29
Хольм
4-2-2-2
31
Эдерсон
24
Остерволде
18
Мюлдюр
37
Шкриньяр
3
Браун
7
Фред
5
Юкшек
94
Талиска
9
Актюркоглу
21
Эн-Несири
45
Нене
14
Матисен
4
4
14
Матисен
23
Педерсен
5
Сери
5
Сери
23
Педерсен
29
Хольм
27
Санде
27
Санде
29
Хольм
21
9
Хансен
9
Хансен
21
9
Кастро
32
32
9
Кастро
5
Юкшек
14
Демир
14
Демир
5
Юкшек
37
Шкриньяр
67
67
37
Шкриньяр
3
Браун
22
Мерджан
22
Мерджан
3
Браун
94
Талиска
17
Шиманьски
17
Шиманьски
94
Талиска
9
Актюркоглу
70
Айдын
70
Айдын
9
Актюркоглу
Остались в запасе
Бранн
Фенербахче
26
Tom Bramel
ВР
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
17
Йоахим Солтведт
ЛП
41
Lars Remmem
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Эдсон Альварес
ОП
96
Haydar Karataş
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
26
Tom Bramel
ВР
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
17
Йоахим Солтведт
ЛП
41
Lars Remmem
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Остались в запасе
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Эдсон Альварес
ОП
96
Haydar Karataş
ЦП
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Бранн - Фенербахче
1
1
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
10
Нарушения
8
10
Офсайды
1
3
Количество передач
270
595
Сейвы
6
2
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.23
3.73
xGP (предотвращенные голы)
0.35
0.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Бранн» против «Фенербахче», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бранн» – «Фенербахче»
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Источник: «Бомбардир»