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  • «Бранн» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

«Бранн» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

11 декабря 2025, 21:50
Бранн
11.12.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
0 : 4
Завершен
Фенербахче
5' К. Актюркоглу 36' Талиска 44' Талиска 65' Талиска
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
21
Denzel De Roeve
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
(К) ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
9
Никлас Кастро
ЛВ
14
Ульрик Матисен
ПВ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
7
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
94
Талиска
АП
9
Керем Актюркоглу
ЛВ
45
Доржель Нене
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Бранн
26
Tom Bramel
ВР
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
27
Мадс Санде
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
32
Markus Haaland
ЦФ
Фенербахче
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
96
Haydar Karataş
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
3-2-1-2-1
1
Дюнгеланд
21
3
Кнудсен
5
Хелланд
20
Драгснес
23
Педерсен
8
Корнвиг
9
Кастро
14
Матисен
29
Хольм
4-2-2-2
31
Эдерсон
24
Остерволде
18
Мюлдюр
37
Шкриньяр
3
Браун
7
Фред
5
Юкшек
94
Талиска
9
Актюркоглу
21
Эн-Несири
45
Нене
14
Матисен
4
4
14
Матисен
23
Педерсен
5
Сери
5
Сери
23
Педерсен
29
Хольм
27
Санде
27
Санде
29
Хольм
21
9
Хансен
9
Хансен
21
9
Кастро
32
32
9
Кастро
5
Юкшек
14
Демир
14
Демир
5
Юкшек
37
Шкриньяр
67
67
37
Шкриньяр
3
Браун
22
Мерджан
22
Мерджан
3
Браун
94
Талиска
17
Шиманьски
17
Шиманьски
94
Талиска
9
Актюркоглу
70
Айдын
70
Айдын
9
Актюркоглу
Остались в запасе
Бранн
Фенербахче
26
Tom Bramel
ВР
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
17
Йоахим Солтведт
ЛП
41
Lars Remmem
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Эдсон Альварес
ОП
96
Haydar Karataş
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
26
Tom Bramel
ВР
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
17
Йоахим Солтведт
ЛП
41
Lars Remmem
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Остались в запасе
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Эдсон Альварес
ОП
96
Haydar Karataş
ЦП
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Бранн - Фенербахче
1
1
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
10
Нарушения
8
10
Офсайды
1
3
Количество передач
270
595
Сейвы
6
2
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.23
3.73
xGP (предотвращенные голы)
0.35
0.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Бранн» против «Фенербахче», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бранн» – «Фенербахче»

«Бранн» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фенербахче Бранн
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