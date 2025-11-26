Введите ваш ник на сайте
«ПАОК» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.6

26 ноября 2025 9:48
ПАОК - Бранн
27 нояб. 2025, четверг 20:45 | Лига Европы, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

27 ноября на стадионе «Тумба» в Салониках состоится матч 5 тура Лиги Европы, в котором греческий «ПАОК» примет норвежский «Бранн». Обе команды набрали по 7 очков и располагаются рядом в таблице, однако текущее состояние коллективов заметно различается. «ПАОК» подходит к игре в уверенной форме, демонстрируя высокую результативность и агрессивный прессинг, тогда как «Бранн» испытывает сложности в нападении и нестабилен в защите. Встреча обещает пройти под контролем хозяев, которые активно используют фланги и поддерживают интенсивный темп.

«ПАОК»

Греческий клуб набрал серьезный ход: в последних матчах команда регулярно доминирует по владению и создает большое количество моментов. Разгром «Янг Бойз» показал потенциал атакующей линии, а серия из 11 игр с забитыми мячами подтверждает стабильность впереди. При этом оборона действует дисциплинированно и допускает минимальное число опасных моментов у своих ворот.

«Бранн»

Норвежцы проводят сложный отрезок. Несмотря на три матча без поражений в еврокубке, в национальном первенстве команда выглядит уязвимой, а низкая средняя результативность отражает проблемы с завершением атак. Даже при организованной обороне «Бранн» часто уступает инициативу и вынужден играть вторым номером.

Факты о командах

«ПАОК»

  • 7 очков после 4 туров и 10 место
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В среднем: 3.40 гола за игру в последних 5 встречах
  • Пропускает 0.60 гола за матч

«Бранн»

  • 7 очков и 11 место в таблице
  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.60 гола за игру
  • Пропускает в 5 из 7 последних встреч

Прогноз на матч «ПАОК» – «Бранн»

С учетом формы команд и баланса сил ожидается игровое преимущество хозяев. «ПАОК» действует смело и результативно, тогда как «Бранн» допускает ошибки при обороне позиционных атак. Вероятен матч с акцентом на давление со стороны греческого клуба и регулярные подходы к штрафной гостей, что повышает шансы на результативный исход.

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.6

1.60
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига Европы Бранн ПАОК
