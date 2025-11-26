27 ноября на стадионе «Тумба» в Салониках состоится матч 5 тура Лиги Европы, в котором греческий «ПАОК» примет норвежский «Бранн». Обе команды набрали по 7 очков и располагаются рядом в таблице, однако текущее состояние коллективов заметно различается. «ПАОК» подходит к игре в уверенной форме, демонстрируя высокую результативность и агрессивный прессинг, тогда как «Бранн» испытывает сложности в нападении и нестабилен в защите. Встреча обещает пройти под контролем хозяев, которые активно используют фланги и поддерживают интенсивный темп.
«ПАОК»
Греческий клуб набрал серьезный ход: в последних матчах команда регулярно доминирует по владению и создает большое количество моментов. Разгром «Янг Бойз» показал потенциал атакующей линии, а серия из 11 игр с забитыми мячами подтверждает стабильность впереди. При этом оборона действует дисциплинированно и допускает минимальное число опасных моментов у своих ворот.
«Бранн»
Норвежцы проводят сложный отрезок. Несмотря на три матча без поражений в еврокубке, в национальном первенстве команда выглядит уязвимой, а низкая средняя результативность отражает проблемы с завершением атак. Даже при организованной обороне «Бранн» часто уступает инициативу и вынужден играть вторым номером.
Факты о командах
«ПАОК»
- 7 очков после 4 туров и 10 место
- Забивает в 11 матчах подряд
- В среднем: 3.40 гола за игру в последних 5 встречах
- Пропускает 0.60 гола за матч
«Бранн»
- 7 очков и 11 место в таблице
- Не выигрывает в 5 последних матчах
- В среднем: 0.60 гола за игру
- Пропускает в 5 из 7 последних встреч
Прогноз на матч «ПАОК» – «Бранн»
С учетом формы команд и баланса сил ожидается игровое преимущество хозяев. «ПАОК» действует смело и результативно, тогда как «Бранн» допускает ошибки при обороне позиционных атак. Вероятен матч с акцентом на давление со стороны греческого клуба и регулярные подходы к штрафной гостей, что повышает шансы на результативный исход.
-
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.6