«Бранн» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 2.05

10 декабря 2025 16:01
Бранн - Фенербахче
11 дек. 2025, четверг 23:00 | Лига Европы, 6 тур
2.05
Победа «Фенербахче»
11 декабря в 6-м туре общего этапа Лиги Европы сыграют «Бранн» и «Фенербахче». Игра в Бергене начнется в 23:00 (мск).

«Бранн»

Команда Фрейра Алехсандерссона находится на 19-й позиции в ЛЕ, набрав 8 очков. «Бранн» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 6:3.

Последние результаты «Бранна»:

  • 30.11.25 «Бранн» – «Хам-Кам» – 3:1;

  • 27.11.25 ПАОК – «Бранн» – 1:1;

  • 22.11.25 «Мольде» – «Бранн» – 4:0.

«Фенербахче»

«Фенербахче» набрал 8 очков и занимает 20-е место. Подопечные Доменико Тедеско добыли 2 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 5:5.

Предыдущие результаты «Фенербахче»:

  • 06.11.25 «Истанбул» – «Фенербахче» – 1:1;

  • 01.12.25 «Фенербахче» – «Галатасарай» – 1:1;

  • 27.11.25 «Фенербахче» – «Ференцварош» – 1:1.

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Бранн» – «Фенербахче»

Встречаются соседи по турнирной таблице, которым очень нужны очки, чтобы закрепиться в топ-24 и приблизиться к топ-8. Если для «Бранна» промежуточное 19-е место – неплохой результат, то для «Фенербахче» с дорогим и звездным даже по европейским меркам составом 20-я строка неприемлема.

Прогноз – П2 с коэффициентом 2.05.

Прогноз на точный счет – 1:3 с коэффициентом 15.00.

2.05
Победа «Фенербахче»
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Фенербахче Бранн
