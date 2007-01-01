Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
8
10
11
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
16
2
2
52
17
35
50
20
15
2
3
51
20
31
47
20
11
3
6
43
30
13
36
20
10
5
5
37
27
10
35
20
10
2
8
28
26
2
32
20
9
3
8
36
29
7
30
20
8
3
9
24
31
-7
27
20
8
2
10
37
31
6
26
20
6
7
7
23
26
-3
25
20
6
5
9
27
41
-14
23
20
6
4
10
33
42
-9
22
20
6
4
10
22
34
-12
22
20
5
5
10
18
27
-9
20
20
5
4
11
20
37
-17
19
20
3
9
8
31
45
-14
18
20
4
4
12
22
41
-19
16
Команда
1
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
9
0
0
35
10
25
27
10
9
0
1
31
6
25
27
11
7
2
2
27
13
14
23
10
7
1
2
23
11
12
22
10
6
3
1
18
7
11
21
10
5
2
3
13
11
2
17
11
5
2
4
13
13
0
17
10
5
2
3
17
19
-2
17
10
5
0
5
18
15
3
15
10
5
0
5
17
15
2
15
9
4
3
2
11
9
2
15
9
4
2
3
12
11
1
14
10
4
1
5
19
18
1
13
10
3
3
4
12
15
-3
12
11
2
6
3
22
26
-4
12
10
2
5
3
7
10
-3
11
Команда
2
4
5
6
10
11
12
13
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
2
1
21
11
10
23
11
6
2
3
16
10
6
20
10
5
2
3
11
11
0
17
10
4
2
4
20
19
1
14
10
4
2
4
19
20
-1
14
10
3
2
5
19
16
3
11
11
2
4
5
12
17
-5
10
10
3
1
6
11
20
-9
10
10
3
0
7
11
17
-6
9
10
2
3
5
14
24
-10
9
9
2
1
6
9
16
-7
7
9
1
3
5
9
19
-10
6
10
1
3
6
10
22
-12
6
9
1
2
6
9
21
-12
5
11
1
2
8
8
26
-18
5
10
1
1
8
10
26
-16
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире