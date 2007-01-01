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Норвегия. Элитсериен
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Бранн
Результаты
€ 18 млн
Бранн - результаты матчей
Берген
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Бранн
Сайт:
http://www.brann.no/
Тренер:
Фрейр Александерссон
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Результаты
Расписание
Таблица
Лига конференций. 2026/2027
Норвегия. Элитсериен. 2026
Лига Европы. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Норвегия. Элитсериен. 2025
Лига конференций. 2024/2025
Норвегия. Элитсериен. 2024
Лига конференций. 2023/2024
Норвегия. Элитсериен. 2023
Норвегия. Элитсериен. 2021
Норвегия. Элитсериен. 2020
Лига Европы. 2019/2020
Норвегия. Элитсериен. 2019
Норвегия. Элитсериен. 2018
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Норвегия. Элитсериен. 2017
Норвегия. Элитсериен. 2016
Норвегия. Элитсериен. Стыковые матчи 2014
Норвегия. Элитсериен. 2014
Кубок УЕФА. 2007/2008
Кубок УЕФА. 2007/2008
13.09 | 18:00
Старт
2 : 0
Бранн
05.09 | 19:00
Бранн
1 : 2
Лиллестрем
30.08 | 18:00
Сандефьорд
0 : 0
Бранн
16.08 | 18:00
Бранн
3 : 0
ХамКам
02.08 | 20:15
Бранн
3 : 2
Русенборг
26.07 | 15:30
Бранн
2 : 3
Волеренга
18.07 | 19:00
Мольде
1 : 2
Бранн
12.07 | 18:00
Бранн
2 : 1
Старт
29.05 | 20:00
Бранн
1 : 2
Сарпсборг 08
24.05 | 17:00
Буде-Глимт
3 : 1
Бранн
20.05 | 21:00
Олесунн
2 : 1
Бранн
16.05 | 15:00
Бранн
2 : 1
КФУМ-Камератене
02.05 | 19:00
Бранн
3 : 1
Фредрикстад
29.04 | 20:00
Тромсе
0 : 5
Бранн
25.04 | 19:00
Русенборг
1 : 1
Бранн
18.04 | 19:00
Викинг
3 : 2
Бранн
12.04 | 20:15
Бранн
0 : 1
Сандефьорд
06.04 | 18:00
ХамКам
1 : 5
Бранн
22.03 | 19:00
Бранн
1 : 2
Тромсе
15.03 | 16:30
Кристиансунд
3 : 2
Бранн
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