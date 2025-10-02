02.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Бранн
Бранн
3-2-3-1-1
1
Дюнгеланд
21
3
Кнудсен
5
Хелланд
18
Серенсен
20
Драгснес
8
Корнвиг
7
Майре
19
14
Матисен
22
Магнуссон
4-1-2-2-1
1
Баркас
2
Хореманс
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
34
Эль-Каруани
8
Захиэль
14
Икбал
27
Энгванда
22
Родригес
15
Блэйк
9
Мин
21
23
Педерсен
23
Педерсен
21
19
9
Кастро
9
Кастро
19
22
Магнуссон
29
Хольм
29
Хольм
22
Магнуссон
14
Матисен
11
Финне
11
Финне
14
Матисен
3
ван дер Хоорн
2
Джон Маркин
2
Джон Маркин
3
ван дер Хоорн
34
Эль-Каруани
23
Вестерлунд
23
Вестерлунд
34
Эль-Каруани
14
Икбал
70
Боздоган
70
Боздоган
14
Икбал
22
Родригес
26
Джонатанс
26
Джонатанс
22
Родригес
15
Блэйк
22
Аллер
22
Аллер
15
Блэйк
Остались в запасе
Бранн
Утрехт
26
Tom Bramel
ВР
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
27
Мадс Санде
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
1
Michael Brouwer
ВР
33
Kevin Gadellaa
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
46
Jaygo van Ommeren
ЦП
3
Matisse Didden
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
26
Tom Bramel
ВР
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
27
Мадс Санде
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
Остались в запасе
1
Michael Brouwer
ВР
33
Kevin Gadellaa
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
46
Jaygo van Ommeren
ЦП
3
Matisse Didden
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Бранн - Утрехт
2
2
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
11
Офсайды
2
3
Количество передач
405
489
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Бранн» против «Утрехта», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бранн» – «Утрехт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»