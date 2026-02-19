19.02.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Бранн
Бранн
4-2-1-3
1
Дюнгеланд
18
Серенсен
3
Кнудсен
4
21
17
Солтведт
7
Майре
14
Матисен
23
Торстейнссон
29
Хольм
10
Ингасон
3-3-3-1
1
Скорупски
41
Витик
26
Лукуми
33
Миранда
19
Фергюсон
19
Фройлер
6
Моро
10
Бернардески
20
Цортеа
28
Камбьяги
9
Кастро
17
Солтведт
20
Драгснес
20
Драгснес
17
Солтведт
10
Ингасон
23
Педерсен
23
Педерсен
10
Ингасон
23
Торстейнссон
14
14
23
Торстейнссон
14
Матисен
11
Финне
11
Финне
14
Матисен
19
Фергюсон
19
Сом
19
Сом
19
Фергюсон
6
Моро
4
Побега
4
Побега
6
Моро
28
Камбьяги
11
Роу
11
Роу
28
Камбьяги
10
Бернардески
7
Орсолини
7
Орсолини
10
Бернардески
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
Остались в запасе
Бранн
Болонья
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
13
Rasmus Holten
ЦЗ
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
13
Rasmus Holten
ЦЗ
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Бранн
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Бранн - Болонья
1
1
Всего ударов по воротам
4
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
20
Офсайды
4
1
Количество передач
568
293
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
66
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.5
0.94
xGP (предотвращенные голы)
0.42
0.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Бранн» против «Болоньи», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бранн» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»