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  • «Бранн» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

«Бранн» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

19 февраля, 19:35
Бранн
19.02.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Болонья
9' С. Кастро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
21
Denzel De Roeve
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
(К) ЦЗ
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Бранн
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
13
Rasmus Holten
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
14
Markus Haaland
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
25
Бенха Домингес
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
4-2-1-3
1
Дюнгеланд
18
Серенсен
3
Кнудсен
4
21
17
Солтведт
7
Майре
14
Матисен
23
Торстейнссон
29
Хольм
10
Ингасон
3-3-3-1
1
Скорупски
41
Витик
26
Лукуми
33
Миранда
19
Фергюсон
19
Фройлер
6
Моро
10
Бернардески
20
Цортеа
28
Камбьяги
9
Кастро
17
Солтведт
20
Драгснес
20
Драгснес
17
Солтведт
10
Ингасон
23
Педерсен
23
Педерсен
10
Ингасон
23
Торстейнссон
14
14
23
Торстейнссон
14
Матисен
11
Финне
11
Финне
14
Матисен
19
Фергюсон
19
Сом
19
Сом
19
Фергюсон
6
Моро
4
Побега
4
Побега
6
Моро
28
Камбьяги
11
Роу
11
Роу
28
Камбьяги
10
Бернардески
7
Орсолини
7
Орсолини
10
Бернардески
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
Остались в запасе
Бранн
Болонья
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
13
Rasmus Holten
ЦЗ
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
13
Rasmus Holten
ЦЗ
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Бранн
Точно не сыграют
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
M. Hellan
ЦЗ
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Сакариас Опсал
ЦП
Jonas Torsvik
ЦФ
Под вопросом
Никлас Кастро
ЛВ
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
Статистика матча Бранн - Болонья
1
1
Всего ударов по воротам
4
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
20
Офсайды
4
1
Количество передач
568
293
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
66
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.5
0.94
xGP (предотвращенные голы)
0.42
0.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Бранн» против «Болоньи», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бранн» – «Болонья»

«Бранн» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Болонья Бранн
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