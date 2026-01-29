Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Штурм» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

«Штурм» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Вчера, 20:40
Штурм
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
0 : 0
Идет второй тайм 48‘
Бранн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
17
Эмир Карич
ЛЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
47
Эмануэль Айву
ЦЗ
5
Тим Оэрман
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К) ЦЗ
10
Отар Китеишвили
ЦП
39
Luca Weinhandl
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
11
Аксель Кайомбо
ПВ
77
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
21
Denzel De Roeve
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
(К) ЦЗ
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
8
Феликс-Хорн Майре
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
32
Markus Haaland
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Штурм
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
40
Маттео Биньетти
ВР
2
Джейланд Митчелл
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Kristjan Bendra
ЦП
43
Jacob Hödl
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
26
Belmin Beganovic
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Бранн
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
27
Мадс Санде
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
7
Мадс Хансен
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
39
Julian Lægreid
ЦФ
3-2-3-1-1
53
Худяков
47
Айву
5
Оэрман
4
Горенц-Станкович
17
Карич
23
Малич
10
Китеишвили
39
19
Хорват
11
Кайомбо
77
Малоне
3-2-2-1-2
1
Дюнгеланд
21
3
Кнудсен
4
23
Педерсен
18
Серенсен
8
Майре
17
Солтведт
14
Матисен
29
Хольм
32
Штурм
Точно не сыграют
Александар Боркович
ЦЗ
Райан Фоссо
ЦП
Юсуф Газибегович
ПЗ
Леон Гргич
ЦФ
Димитри Лавале
ЦЗ
Гизо Мамагеишвили
ПВ
Бранн
Точно не сыграют
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
M. Hellan
Rasmus Holten
ЦЗ
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Сакариас Опсал
ЦП
Jonas Torsvik
ЦФ
Статистика матча Штурм - Бранн
1
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
1
Нарушения
9
3
Офсайды
0
1
Количество передач
258
206
Сейвы
1
2
Точность передач %
75
70
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
0.41
0.93
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Штурм» против «Бранна», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штурм»«Бранн»

«Штурм» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Бранн Штурм
