Составы команд
Штурм
Штурм
3-2-3-1-1
53
Худяков
47
Айву
5
Оэрман
4
Горенц-Станкович
17
Карич
23
Малич
10
Китеишвили
39
19
Хорват
11
Кайомбо
77
Малоне
3-2-2-1-2
1
Дюнгеланд
21
3
Кнудсен
4
23
Педерсен
18
Серенсен
8
Майре
17
Солтведт
14
Матисен
29
Хольм
32
Остались в запасе
Штурм
Бранн
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
40
Маттео Биньетти
ВР
2
Джейланд Митчелл
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Kristjan Bendra
ЦП
43
Jacob Hödl
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
26
Belmin Beganovic
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
27
Мадс Санде
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
7
Мадс Хансен
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
39
Julian Lægreid
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
40
Маттео Биньетти
ВР
2
Джейланд Митчелл
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Kristjan Bendra
ЦП
43
Jacob Hödl
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
26
Belmin Beganovic
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Остались в запасе
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
27
Мадс Санде
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
7
Мадс Хансен
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
39
Julian Lægreid
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Штурм - Бранн
1
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
1
Нарушения
9
3
Офсайды
0
1
Количество передач
258
206
Сейвы
1
2
Точность передач %
75
70
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
0.41
0.93
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Штурм» против «Бранна», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штурм» – «Бранн»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»