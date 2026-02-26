26.02.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Болонья
Бранн
Болонья
3-3-3-1
1
Скорупски
41
Витик
26
Лукуми
17
Мариу
19
Фергюсон
19
Фройлер
6
Моро
11
Роу
20
Цортеа
10
Бернардески
9
Кастро
4-2-1-3
1
Дюнгеланд
21
3
Кнудсен
4
18
Серенсен
7
Майре
17
Солтведт
14
Матисен
29
Хольм
23
Торстейнссон
10
Ингасон
41
Витик
16
Казале
16
Казале
41
Витик
6
Моро
19
Сом
19
Сом
6
Моро
9
Кастро
25
Домингес
25
Домингес
9
Кастро
10
Бернардески
7
Орсолини
7
Орсолини
10
Бернардески
19
Фройлер
21
Одгор
21
Одгор
19
Фройлер
17
Солтведт
20
Драгснес
20
Драгснес
17
Солтведт
14
Матисен
13
13
14
Матисен
10
Ингасон
23
Педерсен
23
Педерсен
10
Ингасон
23
Торстейнссон
14
14
23
Торстейнссон
29
Хольм
11
Финне
11
Финне
29
Хольм
Остались в запасе
Болонья
Бранн
25
Массимо Пессина
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
70
Davide Baroncioni
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
39
Julian Lægreid
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
70
Davide Baroncioni
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Остались в запасе
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
39
Julian Lægreid
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Болонья
Точно не сыграют
Бранн
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Болонья - Бранн
3
1
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
13
1
Нарушения
15
9
Офсайды
3
0
Количество передач
445
301
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
68
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.51
xGP (предотвращенные голы)
0.63
0.63
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Болонья» против «Бранна», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Бранн»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»