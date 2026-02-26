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  • «Болонья» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

«Болонья» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

26 февраля, 21:50
Болонья
26.02.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Бранн
56' Ж. Мариу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
21
Denzel De Roeve
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
(К) ЦЗ
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
70
Davide Baroncioni
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
25
Бенха Домингес
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Бранн
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
13
Rasmus Holten
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
39
Julian Lægreid
ЦФ
14
Markus Haaland
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
3-3-3-1
1
Скорупски
41
Витик
26
Лукуми
17
Мариу
19
Фергюсон
19
Фройлер
6
Моро
11
Роу
20
Цортеа
10
Бернардески
9
Кастро
4-2-1-3
1
Дюнгеланд
21
3
Кнудсен
4
18
Серенсен
7
Майре
17
Солтведт
14
Матисен
29
Хольм
23
Торстейнссон
10
Ингасон
41
Витик
16
Казале
16
Казале
41
Витик
6
Моро
19
Сом
19
Сом
6
Моро
9
Кастро
25
Домингес
25
Домингес
9
Кастро
10
Бернардески
7
Орсолини
7
Орсолини
10
Бернардески
19
Фройлер
21
Одгор
21
Одгор
19
Фройлер
17
Солтведт
20
Драгснес
20
Драгснес
17
Солтведт
14
Матисен
13
13
14
Матисен
10
Ингасон
23
Педерсен
23
Педерсен
10
Ингасон
23
Торстейнссон
14
14
23
Торстейнссон
29
Хольм
11
Финне
11
Финне
29
Хольм
Остались в запасе
Болонья
Бранн
25
Массимо Пессина
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
70
Davide Baroncioni
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
39
Julian Lægreid
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
70
Davide Baroncioni
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Остались в запасе
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
39
Julian Lægreid
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
Хуан Миранда
ЛЗ
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Бранн
Точно не сыграют
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
M. Hellan
ЦЗ
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Сакариас Опсал
ЦП
Jonas Torsvik
ЦФ
Под вопросом
Никлас Кастро
ЛВ
Статистика матча Болонья - Бранн
3
1
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
13
1
Нарушения
15
9
Офсайды
3
0
Количество передач
445
301
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
68
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.51
xGP (предотвращенные голы)
0.63
0.63

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Болонья» против «Бранна», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Бранн»

«Болонья» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Бранн Болонья
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