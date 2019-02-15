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12.01.2018 22:3027
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10.04.2017 12:00Полгода за Витселя, любители японцев и филиал «Барселоны». Новые факты об уникальности чемпионата КитаяПро Китай говорили слишком часто, но удивительных событий там происходит так много, что тему надо продолжать. Леонид Третьяков изучил эпизоды из жизни китайского футбола и дополнил наши знания о лиге, которая давно настроена стать лучшей.9
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02.01.2017 11:40«Отказываться нельзя, ведь нужно думать о семье». Почему Месси нужно соглашаться на дикую зарплату в КитаеСто (100!) миллионов евро. Вы даже не сможете представить эти деньги, а китайцы готовы платить Лео Месси столько в год. Оскар согласился на 20 млн, Тевес – на 40, а Руни, Ибрагимович и Санчес пока раздумывают над сумасшедшими предложениями. «Бомбардир» объясняет, почему переезд в Китай – правильное решение.14
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23.09.2016 20:00Все больше звездных футболистов меняют европейские клубы на многоденежный Китай. Но потом оказывается, что от этого игроки только теряют в цене и качестве. «Бомбардир» рассказывает, почему трансферы в китайскую лигу не сулят перспектив и получаются ущербными.18
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08.09.2016 20:50Липпи может стать самым высокооплачиваемым тренером мира. Фламини перешел в «Кристал Пэлас». Дайджест событий дняМино Райола рассказал, почему не любит Пепа Гвардиолу. Алексис Санчес решил помериться силами с Месси и Роналду. Матье Фламини нашел новый клуб. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.5
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19.07.2016 12:00Евро закончилось, а клубный европейский сезон начнется только в августе. Кажется, что сейчас самое время немного отдохнуть от футбола. Но нет. «Бомбардир» составил подборку самых важных матчей июля и доказывает, что эти полмесяца никак нельзя назвать футбольным затишьем.2
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15.02.2016 17:00Хватит смотреть на выхолощенный чемпионат Англии и надоевшие подвиги Месси и Роналду. Бросайте РФПЛ и комментарии Геннадия Орлова. «Бомбардир» рассказывает о чемпионатах, за которыми вы не следите, а пора бы.1
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