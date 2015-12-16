«Барселона» и ее соперники по Клубному чемпионату мира

Чемпионат мира среди клубов продолжает набирать обороты. Сегодня стали известны имена последних полуфиналистов. "Бомбардир" рассказывает все самое главное, что нужно знать о турнире в Японии.

Главная информация

Клубный чемпионат мира – турнир, который проводится с 2000 года. Однако ежегодным ему удалось стать только через пять лет, когда было принято неоспоримое решение заменить им игры в Межконтинентальном кубке. За свою короткую историю Клубный чемпионат мира пережил немало захватывающих событий. Наибольший интерес вызывает противостояние клубов Европы и Южной Америки. Именно они обычно доминируют на первенстве планеты. Самыми титулованными командами являются "Коринтианс" и "Барселона", выигрывавшие турнир по два раза. Бразильский коллектив, кстати, и является последней командой из Южной Америки, бившей европейского гранда. После этого стать победителями Клубного чемпионата мира уже успели "Бавария" и мадридский "Реал". Примечательны и бомбардирские рекорды. Аргентинец Сесар Дельгадо дважды принимал участие в этом соревновании в составе "Монтеррея", наколотив в ворота соперников пять мячей. На счету форварда "Барселоны" Лионеля Месси пока четыре гола.

Место проведения

Предыдущие два года турнир проходил в Марокко, но теперь снова вернулся в Японию. Клубное первенство планеты в нынешнем сезоне принимают города Осака и Йокогама. Испанская "Барселона" уже выигрывала Клубный чемпионат мира на японской земле в 2011 году. В финале того чемпионата был обыгран "Сантос", в составе которого тогда еще только начинал свой путь бразилец Неймар.

Участники

"Хиросима Санфречче"

За "Хиросиму" когда-то выступали известные российскому зрителю Олег Пашинин и Давид Муджири. Сейчас в клубе наблюдается недостаток звездных игроков, но это не мешает японскому коллективу показывать интересный футбол. Хозяева турнира уже успели провести на Клубном чемпионате целых два матча. В квалификационном раунде они обыграли новозеландский клуб "Окленд Сити" (2:0), но на этом решили не останавливаться. Коллектив Хадзиме Мариясу не оставил шансов африканскому клубу "Мазембе" (3:0) и вышел в полуфинал. Японцев не стоит просто так сбрасывать со счетов и заранее записывать в аутсайдеры. "Хиросиму" гонят вперед японские фанаты, а защитник Цукаса Сиотани с двумя мячами умудрился возглавить бомбардирскую гонку. Забить в составе "Хиросимы" может каждый!

"Ривер Плейт"

Аргентинская команда является дебютантом Клубного чемпионата мира. Но при этом именно "Ривер Плейт" представляется одним из фаворитов турнира, куда он наконец-то попал, победив в Кубке Либертадорес. Главный клуб Южной Америки привез в Японию полностью основной состав, порадовав европейских зрителей. Болельщики имеют возможность насладиться игрой опытных Лучо Гонсалеса и Хавьера Савиолы, которые еще недавно зажигали на европейских полях. Наличие в составе Матиаса Краневиттера делает "Ривер" интереснее для искушенного зрителя. Этого молодого полузащитника давно держат на карандаше гранды европейского футбола. "Аргентинцы выкладываются намного больше европейцев. "Ривер Плейт" способен выиграть турнир", – прогноз от Хуана Романа Рикельме, знающего все слабые места футболистов из Европы.

"Барселона"

Команда Луиса Энрике – единственный коллектив из нынешних участников турнира, кто уже становился победителем Клубного чемпионата мира. Делали каталонцы это сразу дважды. В 2009-м году "Барселона" встретила ожесточенное сопротивление в финале со стороны "Эстудиантеса". Только гол Месси позволил его команде перевести встречу в дополнительное время, где Педро принес "Барсе" победу. Спустя пару лет все получилось намного проще. За два матча "Барселона" огорчила своих соперников восемь раз, при этом отыграв на ноль у собственных ворот. Каталонская команда имеет шанс на победу в турнире в третий раз, что сделает "Барселону" самым титулованным коллективом за всю историю Клубного чемпионата мира.

"Гуанчжоу Эвергранд"

Китайский гранд интересен европейскому зрителю сразу по нескольким причинам. Тренирует "Гуанчжоу" известный специалист Луис Фелипе Сколари. Наставник, совсем недавно возглавлявший лондонский "Челси" и сборную Португалии, стремится вывести китайский гранд на новую высоту. Именно к Сколари переходили в "Гуанчжоу" бразильцы Робиньо и Паулиньо, которыми мы не так давно восхищались в Европе. Паулиньо и протащил китайцев в полуфинал, забив решающий гол в ворота мексиканской "Америки" на 93-й минуте матча. Клубный чемпионат мира дарит зрителям возможность увидеть и защитника Чжан Линьпэна, которым, по слухам, интересовался сам Жозе Моуринью. "Гуанчжоу Эвергранд" – крепкая команда, целиком построенная на философии Сколари. "Победить "Барселону"? Нет ничего невозможного", – делится ожиданиями перед предстоящим матчем сам тренер "Гуанчжоу". А нам остается лишь наблюдать за претворением его планов в жизнь.

Календарь

Матч за 5-е место: "Америка" – "Мазембе". 16 декабря 10:30

Первый полуфинал: "Хиросима Санфречче" – "Ривер Плейт". 16 декабря 13:30

Второй полуфинал: "Барселона" – "Гуачжоу Эвергранд". 17 декабря 13:30

Где посмотреть

Матчи Клубного чемпионата мира можно увидеть на канале "НТВ-Плюс Футбол".