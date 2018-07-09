Китайцы вернули Паулиньо за 100 миллионов. И это нормально

Исторический трансфер, который нужен всем.

Что случилось?

Бразилец Паулиньо возвращается в «Гуанчжоу Эвергранд», откуда год назад пришел в «Барселону» за 40 миллионов евро. Теперь китайцы арендовали полузащитника на сезон с обязательной опцией выкупа за 50 миллионов. При этом «Гуанчжоу» заплатит такую же сумму правительству Китая в качестве налога – это делает его трансфер седьмым по величине за всю историю футбола. 29-летний Паулиньо врывается в ход истории и легко объяснит все причины происходящего. В Китае он уже играл три сезона, поэтому тут ничего нового.

twit text — Fabio Cannavaro (@fabiocannavaro) 8 июля 2018 г.

Почему так произошло?

1 июля на портале The Players Tribune вышла колонка Паулиньо, где он много рассказывал о переходе из «Гуанчжоу» в «Барселону». Оказалось, что в Испанию бразильца позвал Месси еще во время товарищеского матча между их сборными, а сам Паулиньо столкнулся в Испании со сложностями. Он отыграл в сезоне 34 матча, забил 9 голов, но потерял слишком много моральных сил за пределами поля.

«Люди говорили, как хорошо я играл в «Барселоне», но для меня было трудное время. Когда я выходил на тренировку, все время думал о Софии и Зе Педро, которые подключены к трубкам. Я играл в футбол, пока жена боролась за жизни наших детей», – писал Паулиньо. Его жена Барбара родила недоношенных близнецов, которые лишнее время провели в больнице. Все закончилось хорошо, но на самом Паулиньо ситуация оставила след.

Болельщики «Барселоны» полюбили бразильца за его стремление и самоотверженность. В карьере Паулиньо был момент, когда он опускался до четвертого бразильского дивизиона, но «Барселона» стала вышкой. Паулиньо выдержал давление, а Вальверде ему доверял. О переговорах с Китаем 7 июля сообщил сам игрок и на следующий день уже подписал контракт с «Гуанчжоу». Парень, которого всегда находят отскоки, продолжит зажигать в Китае. «Барселона» на его место легко поставит молодого игрока или купит новую звезду. Денежная отдача позволяет.

text Публикация от text (@paulinhop8) 31 Мар 2018 в 4:27 PDT

Комфорт семьи – первое место

Кажется, возвращение Паулиньо в Китай было именно его желанием. Он никогда не скрывал, что жизнь в Китае открыла новые комфортные возможности. Для парня, который пробивался в футбол через расизм в Литве и Польше, очень важно обеспечить себе достойный конец карьеры. Переход в «Барсу» дал Паулиньо сыграть на чемпионате мира под руководством любимого тренера. Тите доверял игроку, с которым долго работал еще в «Коринтиансе». Бразилия вылетела в четвертьфинале, а теперь роль Паулиньо в европейском футболе завершена.

С «Барселоной» Паулиньо выиграл чемпионат Испании и Кубок Короля. Теперь он возвращается в место, где можно играть не за трофеи. В Китае с Паулиньо связана одна забавная история. В ноябре 2016 года бразилец участвовал в рекламной фотосессии букмекерской конторы вместе с порнозвездой Цукасой Аой. Ставки и порно в Китае запрещены, поэтому Паулиньо хотели депортировать. Представители игрока отстояли его позицию и сохранили прибыльное место для бразильской семьи.

И там Паулиньо снова будет зажигать примерно так: