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    Китайцы вернули Паулиньо за 100 миллионов. И это нормально


    4
    Голосов: 5
    09.07.2018 09:15
    Исторический трансфер, который нужен всем.

    Что случилось?

    Бразилец Паулиньо возвращается в «Гуанчжоу Эвергранд», откуда год назад пришел в «Барселону» за 40 миллионов евро. Теперь китайцы арендовали полузащитника на сезон с обязательной опцией выкупа за 50 миллионов. При этом «Гуанчжоу» заплатит такую же сумму правительству Китая в качестве налога – это делает его трансфер седьмым по величине за всю историю футбола. 29-летний Паулиньо врывается в ход истории и легко объяснит все причины происходящего. В Китае он уже играл три сезона, поэтому тут ничего нового.

    Почему так произошло?

    1 июля на портале The Players Tribune вышла колонка Паулиньо, где он много рассказывал о переходе из «Гуанчжоу» в «Барселону». Оказалось, что в Испанию бразильца позвал Месси еще во время товарищеского матча между их сборными, а сам Паулиньо столкнулся в Испании со сложностями. Он отыграл в сезоне 34 матча, забил 9 голов, но потерял слишком много моральных сил за пределами поля.

    «Люди говорили, как хорошо я играл в «Барселоне», но для меня было трудное время. Когда я выходил на тренировку, все время думал о Софии и Зе Педро, которые подключены к трубкам. Я играл в футбол, пока жена боролась за жизни наших детей», – писал Паулиньо. Его жена Барбара родила недоношенных близнецов, которые лишнее время провели в больнице. Все закончилось хорошо, но на самом Паулиньо ситуация оставила след.

    Болельщики «Барселоны» полюбили бразильца за его стремление и самоотверженность. В карьере Паулиньо был момент, когда он опускался до четвертого бразильского дивизиона, но «Барселона» стала вышкой. Паулиньо выдержал давление, а Вальверде ему доверял. О переговорах с Китаем 7 июля сообщил сам игрок и на следующий день уже подписал контракт с «Гуанчжоу». Парень, которого всегда находят отскоки, продолжит зажигать в Китае. «Барселона» на его место легко поставит молодого игрока или купит новую звезду. Денежная отдача позволяет.

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    Публикация от text (@paulinhop8)

    Комфорт семьи – первое место

    Кажется, возвращение Паулиньо в Китай было именно его желанием. Он никогда не скрывал, что жизнь в Китае открыла новые комфортные возможности. Для парня, который пробивался в футбол через расизм в Литве и Польше, очень важно обеспечить себе достойный конец карьеры. Переход в «Барсу» дал Паулиньо сыграть на чемпионате мира под руководством любимого тренера. Тите доверял игроку, с которым долго работал еще в «Коринтиансе». Бразилия вылетела в четвертьфинале, а теперь роль Паулиньо в европейском футболе завершена.

    С «Барселоной» Паулиньо выиграл чемпионат Испании и Кубок Короля. Теперь он возвращается в место, где можно играть не за трофеи. В Китае с Паулиньо связана одна забавная история. В ноябре 2016 года бразилец участвовал в рекламной фотосессии букмекерской конторы вместе с порнозвездой Цукасой Аой. Ставки и порно в Китае запрещены, поэтому Паулиньо хотели депортировать. Представители игрока отстояли его позицию и сохранили прибыльное место для бразильской семьи.

    И там Паулиньо снова будет зажигать примерно так:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 22 июля 2018, 18:33

      люди вы все говно!!!

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 22 июля 2018, 18:32

      этот *********** мир)))

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 июля 2018, 21:12

      удивился, что он уходит... очень неплохо он адаптировался в барсе..

      0
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      Рейтинг: +84

      А Бубнов 9 июля 2018, 16:54

      +++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 9 июля 2018, 12:06

      С его уходом Барселоне необходимо ещё активнее вести себя на трансферном рынке.скамейка непозволительно короткая для Клуба с такими амбициями.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 9 июля 2018, 11:56

      Немногие верили,что у него в Барселоне получится заиграть.но он стал твёрдым игроком основы и оставил о себе крайне благоприятное впечатление.конечно,это потеря для Барсы.удачи ему в Поднебесной!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 июля 2018, 11:52

      Ах вот оно что, теперь стало ясно, а то всякие странные выводы напрашивались. Удачи, Паулиньо. Хоть и отыграл всего годик, но оказался очень полезным командным игроком.
      Я правда не понял о какой такой финансовой выгоде для Барсы идёт речь. Купили за 40 млн + 8 млн зарплаты, а ещё же 100% какие-то бонусы получил. Итого те же 50 млн, за которые его и продали. Вышли в ноль. Пару лишних млн в плюсе, с учётом того, что аренда не бесплатная, а Пау чуток накинул из своего кармана, чтобы перейти в Барсу. Для топ-клуба - это пыль.

      0
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 > Cules2013 9 июля 2018, 15:09

      "40 млн + 8 млн зарплаты" "Вышли в ноль". И так получаем в конечном итоге что, Барса взяла ТОП футболиста на один год абсолютно бесплатно, и не платила ему ЗП. Друг мой это не пыль это грамотное управление трансферной политике..

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Vagner44 9 июля 2018, 15:25

      Ага, грамотное, конечно. Неплохое стечение обстоятельств, не более. Потеряли хорошего игрока, и радуемся, что в ноль. Покупка Гомеша, Алькасера, больше 100 млн за Дембеле. Это бред какой-то, а не трансферная политика. И весь балласт распродаём по 10 лет.

      3
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      Рейтинг: +19

      ЕвгенийЛК42 9 июля 2018, 10:43

      Пушка!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 9 июля 2018, 10:13

      Истинный пример,когда деньги и слава в нашей жизни решают не все...

      3
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