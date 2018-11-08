Халк и Оскар устроили революцию в Китае. Там новый чемпион

Господство стариков из «Гуанчжоу» осталось в прошлом.

Топовый «Шанхай СИПГ»

«Гуанчжоу Эвергранд» был чемпионом Китая семь лет подряд, но теперь гегемония прервана. Наполненный звездами «Шанхай СИПГ» за тур до конца все-таки обеспечил себе трофей, когда оторвался от «Гуанчжоу» на восемь очков. В составе «Шанхая» чемпионами стали Оскар, Ахмедов, Халк и Элкесон – топовые легионеры для Китая, почти всех из которых вы очень хорошо знаете. Каждый из них в этом сезоне был своеобразным героем, но результат определяли и местные игроки.

Главный матч сезона состоялся в 28-м туре. «Гуанчжоу» принимал «Шанхай» и проиграл 4:5. Халк отдал голевую передачу и реализовал пенальти, за «Шанхай» сыграл автогол и отличились три китайских футболиста. Автор третьего мяча 26-летний Ву Лей – один из лучших футболистов всего сезона. Нападающий всю карьеру играет в «Шанхае» и с каждым сезоном забивает все больше. В этом турнире у него 27 голов и восемь передач – к таким показателям никто уже не подберется.

Бразилец Оскар оправдал 70 миллиона евро, которые «Шанхай» вложил в его трансфер из «Челси». В этом сезоне он забил 12 голов и отдал 18 голевых передач. Кстати, Оскар стал рекордсменом по числу ассистов за всю историю чемпионата Китая. «Оскар хотел приехать сюда из Европы, а здесь к нему хорошо отнеслись. Он доволен, а результат – этот успех», – прокомментировал чемпионство «Шанхая» агент Киа Джорабчан. Оскар стал одним из немногих звездных иностранцев, кто действительно отыграл за все вложенные миллионы.

Огромную роль сыграл и главный тренер «Шанхая» Витор Перейра. Он провел в Китае всего один год, а до этого вместе с «Порту» выигрывал чемпионат Португалии и доминировал в Греции с «Олимпиакосом». «Мы сломали семилетнюю монополию «Гуанчжоу». Это удивительный вызов, который мы можем сделать. Я приехал в Китай в первый год, и очень счастлив, что смог это сделать. Такое достижение внесет имя каждого человека в историю китайского футбола и в истории клуба», – рассказал Перейра.

Что с Халком?

Бразилец проводил в Китае уже третий год. В этом сезоне Халк был капитаном «Шанхая» и одним из лучших игроков команды. Статистика 13+12 – это только вершина всего, что делал Халк для команды. Он отрабатывал, вкладывался и играл на уровне лучшего периода в «Зените» и «Порту». Интересно, что в 2017 году Халк забил за «Шанхай» на четыре гола больше, но тогда чемпионом снова стал «Гуанчжоу». Теперь «Шанхай» стал сильнее именно командой, а Халк все равно иногда издевался над соперниками.

Именно дуэт Халка и Оскара в Китае называют решающим фактором для чемпионского «Шанхая». «Гуанчжоу» не помогли даже чумовые трансферы: возвращение Паулиньо из «Барселоны» и приобретение Талиски из «Бенфики». «Шанхай» удержался за «Гуанчжоу» по результативности (75 против 77), а еще к 30-му туру обыграл конкурентов по количеству пропущенных голов (30 на 35).

Интересно, что «Шанхай» быстро вылетел из всех кубковых турниров в момент, когда Перейра жаловался на большое количество матчей. Это позволило тренеру спокойно готовить команду к каждой игре чемпионата. Лидерам давали передышки, поэтому даже Халк не вышел на поле в матче, где «Шанхай» официально оформил чемпионство. Вместо него играл и забивал Элкесон.

Важные новости о Китае

• Захави по-прежнему в топе. Полузащитник «Гуанчжоу Фули» забил за сезон 20 голов и отдал восемь пасов. Результат чуть хуже, чем до этого (27 мячей), но и матчей Захави провел меньше. Если исключить неполный сезон 2016 года (15 игр, 11 голов), то уже пять лет Эран Захави колотит не менее 20 голов в чемпионатах Израиля и Китая.

• У нападающего Диего Тарделли тоже все хорошо, но с ним произошел курьез. Во время исполнения гимна Тарделли почесал голову, из-за чего потом получил санкции от Суперлиги. Форварда дисквалифицировали на один матч, хотя он все равно один из лучших игроков чемпионата. Его «Шандунь Лунэн» уже обеспечил себе третье место, а сам Тарделли забил 17 голов и отдал семь передач.

• В китайском чемпионате просто удивительная плотность в турнирной таблице. Перед последним туром идущий шестым «Шанхай Шеньхуа» имеет 37 очков, а пока вылетающий с 15-го места «Далянь Ифан» – 32. Явный аутсайдер только «Гуйчжоу Чжичэн». Команду, которая за сезон набрала всего 21 очко, тренирует Дан Петреску, а Никица Елавич там основной форвард.

• В Китае провалился полузащитник Неманья Гудель. Сначала бывший игрок «Аякса» выступал за команду «Тяньцзинь Теда», потом – за почти чемпионский «Гуанчжоу Эвергранд». В «Гуанчжоу» у него что-то не пошло, поэтому летом легионерское место освободили под Талиску. Гуделя сдали в аренду в «Спортинг» за 3 миллиона евро, чему очень обрадовались китайские фанаты.

• Недавно в «Милан» вернулся Леонардо, поэтому все сразу вспомнили про играющего в Китае Пато. «Шутили с Леонардо о моем возвращении в «Милан», – сразу рассказал бразилец. Если без приколов, то у Пато в Китае все очень хорошо. Уже второй сезон он колотит за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 15 голов, научился исполнять штрафные и просто наслаждается жизнью. На безбедную старость 29-летний форвард уже наработал.

«Шанхай СИПГ» – новый чемпион Китая! И это главная новость обо всем, что происходит в китайском чемпионате.