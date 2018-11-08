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    Халк и Оскар устроили революцию в Китае. Там новый чемпион


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    Голосов: 10
    08.11.2018 14:50
    Господство стариков из «Гуанчжоу» осталось в прошлом.

    Топовый «Шанхай СИПГ»

    «Гуанчжоу Эвергранд» был чемпионом Китая семь лет подряд, но теперь гегемония прервана. Наполненный звездами «Шанхай СИПГ» за тур до конца все-таки обеспечил себе трофей, когда оторвался от «Гуанчжоу» на восемь очков. В составе «Шанхая» чемпионами стали Оскар, Ахмедов, Халк и Элкесон – топовые легионеры для Китая, почти всех из которых вы очень хорошо знаете. Каждый из них в этом сезоне был своеобразным героем, но результат определяли и местные игроки.

    Главный матч сезона состоялся в 28-м туре. «Гуанчжоу» принимал «Шанхай» и проиграл 4:5. Халк отдал голевую передачу и реализовал пенальти, за «Шанхай» сыграл автогол и отличились три китайских футболиста. Автор третьего мяча 26-летний Ву Лей – один из лучших футболистов всего сезона. Нападающий всю карьеру играет в «Шанхае» и с каждым сезоном забивает все больше. В этом турнире у него 27 голов и восемь передач – к таким показателям никто уже не подберется.

    Бразилец Оскар оправдал 70 миллиона евро, которые «Шанхай» вложил в его трансфер из «Челси». В этом сезоне он забил 12 голов и отдал 18 голевых передач. Кстати, Оскар стал рекордсменом по числу ассистов за всю историю чемпионата Китая. «Оскар хотел приехать сюда из Европы, а здесь к нему хорошо отнеслись. Он доволен, а результат – этот успех», – прокомментировал чемпионство «Шанхая» агент Киа Джорабчан. Оскар стал одним из немногих звездных иностранцев, кто действительно отыграл за все вложенные миллионы.

    Огромную роль сыграл и главный тренер «Шанхая» Витор Перейра. Он провел в Китае всего один год, а до этого вместе с «Порту» выигрывал чемпионат Португалии и доминировал в Греции с «Олимпиакосом». «Мы сломали семилетнюю монополию «Гуанчжоу». Это удивительный вызов, который мы можем сделать. Я приехал в Китай в первый год, и очень счастлив, что смог это сделать. Такое достижение внесет имя каждого человека в историю китайского футбола и в истории клуба», – рассказал Перейра.

    Что с Халком?

    Бразилец проводил в Китае уже третий год. В этом сезоне Халк был капитаном «Шанхая» и одним из лучших игроков команды. Статистика 13+12 – это только вершина всего, что делал Халк для команды. Он отрабатывал, вкладывался и играл на уровне лучшего периода в «Зените» и «Порту». Интересно, что в 2017 году Халк забил за «Шанхай» на четыре гола больше, но тогда чемпионом снова стал «Гуанчжоу». Теперь «Шанхай» стал сильнее именно командой, а Халк все равно иногда издевался над соперниками.

    Именно дуэт Халка и Оскара в Китае называют решающим фактором для чемпионского «Шанхая». «Гуанчжоу» не помогли даже чумовые трансферы: возвращение Паулиньо из «Барселоны» и приобретение Талиски из «Бенфики». «Шанхай» удержался за «Гуанчжоу» по результативности (75 против 77), а еще к 30-му туру обыграл конкурентов по количеству пропущенных голов (30 на 35).

    Интересно, что «Шанхай» быстро вылетел из всех кубковых турниров в момент, когда Перейра жаловался на большое количество матчей. Это позволило тренеру спокойно готовить команду к каждой игре чемпионата. Лидерам давали передышки, поэтому даже Халк не вышел на поле в матче, где «Шанхай» официально оформил чемпионство. Вместо него играл и забивал Элкесон.

    Важные новости о Китае

    • Захави по-прежнему в топе. Полузащитник «Гуанчжоу Фули» забил за сезон 20 голов и отдал восемь пасов. Результат чуть хуже, чем до этого (27 мячей), но и матчей Захави провел меньше. Если исключить неполный сезон 2016 года (15 игр, 11 голов), то уже пять лет Эран Захави колотит не менее 20 голов в чемпионатах Израиля и Китая.

    • У нападающего Диего Тарделли тоже все хорошо, но с ним произошел курьез. Во время исполнения гимна Тарделли почесал голову, из-за чего потом получил санкции от Суперлиги. Форварда дисквалифицировали на один матч, хотя он все равно один из лучших игроков чемпионата. Его «Шандунь Лунэн» уже обеспечил себе третье место, а сам Тарделли забил 17 голов и отдал семь передач.

    • В китайском чемпионате просто удивительная плотность в турнирной таблице. Перед последним туром идущий шестым «Шанхай Шеньхуа» имеет 37 очков, а пока вылетающий с 15-го места «Далянь Ифан» – 32. Явный аутсайдер только «Гуйчжоу Чжичэн». Команду, которая за сезон набрала всего 21 очко, тренирует Дан Петреску, а Никица Елавич там основной форвард.

    • В Китае провалился полузащитник Неманья Гудель. Сначала бывший игрок «Аякса» выступал за команду «Тяньцзинь Теда», потом – за почти чемпионский «Гуанчжоу Эвергранд». В «Гуанчжоу» у него что-то не пошло, поэтому летом легионерское место освободили под Талиску. Гуделя сдали в аренду в «Спортинг» за 3 миллиона евро, чему очень обрадовались китайские фанаты.

    • Недавно в «Милан» вернулся Леонардо, поэтому все сразу вспомнили про играющего в Китае Пато. «Шутили с Леонардо о моем возвращении в «Милан», – сразу рассказал бразилец. Если без приколов, то у Пато в Китае все очень хорошо. Уже второй сезон он колотит за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 15 голов, научился исполнять штрафные и просто наслаждается жизнью. На безбедную старость 29-летний форвард уже наработал.

    «Шанхай СИПГ» – новый чемпион Китая! И это главная новость обо всем, что происходит в китайском чемпионате.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Шанхай СИПГ»
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 10 ноября 2018, 09:45

      Халк молодец!!!!

      0
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      Рейтинг: +17754

      ilichkadr 8 ноября 2018, 20:42

      Халк есть Халк. 2 бразильца сделали команду чемпионом!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 8 ноября 2018, 18:42

      браво халк

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10481

      Bivaliy67 8 ноября 2018, 18:04

      Искренне рад за Живанилду!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +46

      Ad84 8 ноября 2018, 16:09

      ссылка не на того Оскара

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14229

      Skull_Boy 8 ноября 2018, 15:20

      Дожили победа в чемпе Китая для Халка и Оскара счастье полные штаны, конечно лучше играть среди любителей и забивать по 20 голов, чем играть среди лучших игроков мира и против топовых команд Европы

      8
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      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Skull_Boy 8 ноября 2018, 15:31

      только вот у этих любителей система видио повторов уже есть а у прочих профессионалов ее и не предвидится

      8
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      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > BMW M3 8 ноября 2018, 17:06

      так у нас и не тестируют хотя после ЧМ аппаратура вся осталась

      0
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    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 8 ноября 2018, 14:58

      вообще пофиг

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +803

      jet andy > Jack24 8 ноября 2018, 16:22

      Ну конечно, Халк - это же не Робсон или Веллитон)

      1
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      ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 > jet andy 8 ноября 2018, 16:51

      а причем тут это?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +803

      jet andy > Jack24 8 ноября 2018, 17:43

      Хаха) А нафига писать что тебе пофиг? Прошел бы мимо и всё. Нет, надо свое ничтожное мнение высказать, которое никому не интересно)
      P.S. И не забудь мне минусов еще наставить)

      4
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      Рейтинг: +862

      Jack24 > jet andy 9 ноября 2018, 09:03

      ничтожное мнение мнение у тебя, чепушила. С таким же успехом и сам мог пройти мимо, но тебе оно оказалось интересно и ты ответил. Щенок, решил поиграть в умника и учителя? P.S отвечаю взаимностью, бомжара.

      -1
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      Рейтинг: +803

      jet andy > Jack24 9 ноября 2018, 13:32

      Вот и оскорбления пошли) И какой я тебе щенок, мазафака? Когда ты еще ссал в постельку я уже на выезды ездил, свинья.

      -1
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      Рейтинг: +862

      Jack24 > jet andy 9 ноября 2018, 14:24

      сдуйся, чертила. мне насрать на тебя и твои выезды.

      -1
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      Рейтинг: +803

      jet andy > Jack24 9 ноября 2018, 16:47

      Взаимно, свинья! Ты то наверное всю жизнь по ТВ футбол смотришь xD

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      Рейтинг: +862

      Jack24 > jet andy 12 ноября 2018, 09:17

      Ты настолько имбецил или школота? Ты хвалишься, что тебе так дохрена лет и ты такой крутой, что ходишь на футбол? От куда ты чего знаешь, что да как у меня? твой уровень IQ, в прочем как и у любого бомжа, как у курицы.

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      Рейтинг: +803

      jet andy > Jack24 12 ноября 2018, 17:40

      Все мы знаем какое IQ у фанатов мяса, хотя есть и норм ребята, знаю нескольких. И можешь кучу дизов наставить, мне пофигу.

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