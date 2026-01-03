Введите ваш ник на сайте
«Севилья» – «Леванте»: прогноз и ставки на матч 4 января 2026 с коэффициентом 1.75

03 января 2026 9:29
Севилья - Леванте
04 янв. 2026, воскресенье 16:00 | Испания. Примера, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Севильи»
Сделать ставку

4 января в рамках 18 тура чемпионата Испании «Севилья» на своем поле примет «Леванте». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева стремятся закрепиться в верхней половине таблицы, тогда как гости ведут борьбу за выживание. Текущая форма соперников и статистические показатели указывают на заметный перевес андалусийского клуба, особенно в домашних матчах.

«Севилья»

«Севилья» подходит к игре после поражения от «Реала» в Мадриде, но в целом результаты команды в чемпионате остаются стабильными. Коллектив набрал 20 очков за 17 туров и располагается в середине таблицы. Команда регулярно забивает, в последних пяти матчах отличившись 7 раз, при этом оборона допускает ошибки, но не выглядит критически уязвимой. В домашних встречах «Севилья» традиционно действует агрессивнее и чаще контролирует ход игры.

«Леванте»

«Леванте» продолжает сложный отрезок сезона. Команда занимает последнее место и не может выиграть уже восемь матчей подряд в чемпионате. В атаке гости испытывают серьезные трудности, забив всего два мяча за последние пять туров. Оборона также нестабильна, что особенно заметно в выездных играх против соперников из верхней части таблицы.

Факты о командах

«Севилья»

  • Победы в 5 последних очных матчах против «Леванте»
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру за последние 5 матчей
  • Отличалась в 11 подряд матчах против этого соперника

«Леванте»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах чемпионата
  • В среднем 0.40 забитого гола за игру в последних 5 турах
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

Личные встречи
50% (14)
29% (8)
21% (6)
50
Забитых мячей
29
1.79
В среднем за матч
1.04
6:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
0 : 3
04.01.2026
Леванте
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
2 : 3
21.04.2022
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
5 : 3
24.10.2021
Леванте
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
0 : 1
21.04.2021
Севилья
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
1 : 0
01.10.2020
Леванте
Испания. Примера, 29 тур
Леванте
1 : 1
15.06.2020
Севилья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Севилья
3 : 1
21.01.2020
Леванте
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
1 : 0
20.10.2019
Леванте
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
5 : 0
26.01.2019
Леванте
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 6
23.09.2018
Севилья
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
2 : 1
27.04.2018
Севилья
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
0 : 0
15.12.2017
Леванте
Испания. Сегунда, 27 тур
Севилья
1 : 1
26.02.2017
Леванте
Испания. Сегунда, 6 тур
Леванте
1 : 0
21.09.2016
Севилья
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3 : 1
31.01.2016
Леванте
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
1 : 1
11.09.2015
Севилья
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
1 : 2
07.04.2015
Севилья
Испания. Примера, 11 тур
Севилья
1 : 1
09.11.2014
Леванте
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
2 : 3
26.01.2014
Леванте
Испания. Примера, 2 тур
Леванте
0 : 0
25.08.2013
Севилья
Испания. Примера, 29 тур
Леванте
1 : 0
31.03.2013
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
0 : 0
05.11.2012
Леванте
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
1 : 1
22.04.2012
Леванте
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
1 : 0
10.12.2011
Севилья
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
4 : 1
22.01.2011
Леванте
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
1 : 4
28.08.2010
Севилья
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
2 : 1
09.03.2008
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 2
20.10.2007
Севилья
Показать все

Прогноз на матч «Севилья» – «Леванте»

С учетом текущей формы, турнирного положения и истории личных встреч, «Севилья» выглядит явным фаворитом. Хозяева чаще создают моменты и стабильно забивают, тогда как «Леванте» испытывает серьезные проблемы в атаке и редко навязывает борьбу на выезде. Маловероятно, что гости смогут кардинально изменить ситуацию в этой встрече.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Севильи» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Леванте» меньше 1.0 – коэффициент 1.55

1.75
Победа «Севильи»
Автор: Бестужев Павел
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Леванте Севилья
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 