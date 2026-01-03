4 января в рамках 18 тура чемпионата Испании «Севилья» на своем поле примет «Леванте». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева стремятся закрепиться в верхней половине таблицы, тогда как гости ведут борьбу за выживание. Текущая форма соперников и статистические показатели указывают на заметный перевес андалусийского клуба, особенно в домашних матчах.

«Севилья»

«Севилья» подходит к игре после поражения от «Реала» в Мадриде, но в целом результаты команды в чемпионате остаются стабильными. Коллектив набрал 20 очков за 17 туров и располагается в середине таблицы. Команда регулярно забивает, в последних пяти матчах отличившись 7 раз, при этом оборона допускает ошибки, но не выглядит критически уязвимой. В домашних встречах «Севилья» традиционно действует агрессивнее и чаще контролирует ход игры.

«Леванте»

«Леванте» продолжает сложный отрезок сезона. Команда занимает последнее место и не может выиграть уже восемь матчей подряд в чемпионате. В атаке гости испытывают серьезные трудности, забив всего два мяча за последние пять туров. Оборона также нестабильна, что особенно заметно в выездных играх против соперников из верхней части таблицы.

Факты о командах

«Севилья»

Победы в 5 последних очных матчах против «Леванте»

Забивает в среднем 1.40 гола за игру за последние 5 матчей

Отличалась в 11 подряд матчах против этого соперника

«Леванте»

Не выигрывает в 8 последних матчах чемпионата

В среднем 0.40 забитого гола за игру в последних 5 турах

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

Прогноз на матч «Севилья» – «Леванте»

С учетом текущей формы, турнирного положения и истории личных встреч, «Севилья» выглядит явным фаворитом. Хозяева чаще создают моменты и стабильно забивают, тогда как «Леванте» испытывает серьезные проблемы в атаке и редко навязывает борьбу на выезде. Маловероятно, что гости смогут кардинально изменить ситуацию в этой встрече.

Рекомендованные ставки