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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Севилья
Леванте - Севилья: обзор матча 15 июня 2020
Леванте
15.06.2020, понедельник, 20:30
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
87'
Д. Карлос (АГ)
46'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Севилья
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Карлос
87'
Замена
К. Клер
️️️️
А. Гарсия
87'
84'
Замена
С. Регилон
️️️️
Л. Окампос
73'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. де Йонг
Замена
С. Леон
️️️️
Х. Луис Моралес
72'
Замена
Эрнани
️️️️
Р. Рочина
72'
64'
Замена
Фернандо
️️️️
Х. Хордан
63'
Замена
О. Торрес
️️️️
Э. Банега
63'
Замена
Сусо
️️️️
М. Эль-Хаддади
Замена
Х. Мирамон
️️️️
Коке
61'
Замена
Э. Барди
️️️️
Н. Вукчевич
61'
60'
Желтая карточка
Х. Хордан
Желтая карточка
Р. Рочина
52'
46'
ГОЛ! 0:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Леванте
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
10
Энис Барди
АП
27
Эрнани
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
6
Фелипе Родригес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Айтор
3
Гарсия
21
Рубен Везо
18
Гонсалес
23
Коке
17
Вукчевич
20
Кампанья
16
Мелеро
16
Рочина
25
Моралес
9
Майорал
4-3-1-2
31
Вацлик
16
Навас
34
Карлос
23
Кунде
18
Эскудеро
19
Хордан
11
Банега
8
Гудель
7
Окампос
16
Эль-Хаддади
26
де Йонг
17
Вукчевич
10
Барди
10
Барди
17
Вукчевич
23
Коке
21
Мирамон
21
Мирамон
23
Коке
3
Гарсия
18
Клер
18
Клер
3
Гарсия
16
Рочина
27
Эрнани
27
Эрнани
16
Рочина
25
Моралес
11
Леон
11
Леон
25
Моралес
7
Окампос
3
Регилон
3
Регилон
7
Окампос
19
Хордан
5
Фернандо
5
Фернандо
19
Хордан
11
Банега
8
Торрес
8
Торрес
11
Банега
16
Эль-Хаддади
10
Сусо
10
Сусо
16
Эль-Хаддади
26
де Йонг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
26
де Йонг
Остались в запасе
Леванте
Севилья
1
Коке Вегас
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
9
Рони Лопеш
ПВ
37
Яссин Буну
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
9
Хосе Мена
ЦП
20
Франко Васкес
АП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Коке Вегас
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
37
Яссин Буну
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
9
Хосе Мена
ЦП
20
Франко Васкес
АП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Леванте - Севилья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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