Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Севилья
Леванте - Севилья: обзор матча 27 апреля 2018
Леванте
27.04.2018, пятница, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
11'
Р. Марти
74'
Х. Луис Моралес
16'
К. Фернандес Луна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Севилья
87'
Желтая карточка
П. Сарабия
Желтая карточка
А. Луна
77'
ГОЛ! 2:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
С. Лукич
74'
16'
ГОЛ! 1:1!
К. Фернандес Луна
Пас отдал
Э. Банега
ГОЛ! 1:0!
Р. Марти
Пас отдал
Х. Луис Моралес
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
3
Нолито
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Леванте
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
23
Джейсон
ПВ
19
Армандо Садику
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-2-1-3
13
Ойер
13
Луна
21
Поштиго
44
Пьер
23
Коке
20
Кампанья
16
Лукич
10
Барди
9
Боатенг
25
Моралес
9
Марти
4-2-2-2
13
Сорья
16
Навас
2
Лангле
25
Меркадо
18
Эскудеро
11
Банега
30
Гайс
7
Сарабия
20
Васкес
14
Фернандес Луна
3
Нолито
Остались в запасе
Леванте
Севилья
23
Джейсон
ПВ
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
19
Армандо Садику
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
19
Армандо Садику
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Леванте - Севилья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Леванте
Севилья
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+