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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Севилья
Леванте - Севилья: обзор матча 21 сентября 2016
Леванте
21.09.2016, среда, 21:00
Испания. Сегунда, 6 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
76'
П. Монтанье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Севилья
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
79'
ГОЛ! 1:0!
П. Монтанье
76'
Начало матча
Статистика матча Леванте - Севилья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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Леванте
Севилья
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