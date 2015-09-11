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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Севилья
Леванте - Севилья: обзор матча 11 сентября 2015
Леванте
11.09.2015, пятница, 21:30
Испания. Примера, 3 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
58'
В. Камараса
12'
С. Н'Зонзи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Севилья
Замена
Р. Марти
️️️️
Н. Гилас
86'
Желтая карточка
Н. Гилас
82'
Желтая карточка
Хуанфран
81'
77'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
К. Гамейро
Замена
В. Касадесус
️️️️
Х. Луис Моралес
69'
Замена
И. Лопес
️️️️
Дейверсон
69'
68'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Ф. Льоренте
63'
Желтая карточка
Б. Тремулинас
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
62'
ГОЛ! 1:1!
В. Камараса
58'
38'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
31'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Г. Какута
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Н'Зонзи
Пас отдал
Ф. Льоренте
5'
Желтая карточка
Г. Какута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
23
Рубен
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
12
Верса
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Севилья
34
Бету
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-1-2-3
23
Рубен
3
Гарсия
3
Феддаль
5
Трухильо
12
Хуанфран
6
Хосе Мари
6
Камараса
12
Верса
16
Дейверсон
9
Гилас
25
Моралес
4-1-1-2-2
34
Бету
23
Коке
3
Андреолли
15
Колоджейчак
14
Тремулинас
20
Крыховяк
15
Н'Зонзи
5
Какута
7
Витоло
12
Льоренте
9
Гамейро
16
Дейверсон
2
Лопес
2
Лопес
16
Дейверсон
9
Гилас
9
Марти
9
Марти
9
Гилас
25
Моралес
11
Касадесус
11
Касадесус
25
Моралес
9
Гамейро
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
9
Гамейро
5
Какута
22
Коноплянка
22
Коноплянка
5
Какута
12
Льоренте
9
Иммобиле
9
Иммобиле
12
Льоренте
Остались в запасе
Леванте
Севилья
14
Рубен Гарсия
ЛВ
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
15
Серхио Рико
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
14
Рубен Гарсия
ЛВ
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Леванте - Севилья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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