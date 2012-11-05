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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Леванте
Севилья - Леванте: обзор матча 05 ноября 2012
Севилья
05.11.2012, понедельник, 00:30
Испания. Примера, 10 тур
0 : 0
Завершен
Леванте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Леванте
90'
+3
Желтая карточка
О. Мартинс
87'
Замена
М. Пальярдо
️️️️
Х. Баркеро
Замена
Х. Кампанья
️️️️
И. Ракитич
84'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
А. Луна
75'
74'
Замена
Мичел
️️️️
П. Диоп
Желтая карточка
Г. Медель
72'
69'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
П. Риос
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Х. Мадуро
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Сисиньо
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
16
Педро Риос
ПВ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Севилья
13
Диего Лопес
ВР
16
Кала
ЦЗ
17
Хави Эрвас
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
21
Мичел
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
9
Анхель
ЦФ
3-3-1-1
25
Палоп
4
Спахич
23
Мадуро
17
Фасио
13
Луна
17
Медель
11
Сисиньо
11
Ракитич
21
Негредо
4-1-1-3-1
78
Мунуа
19
Лопес
18
Бальестерос
4
Наварро
12
Хуанфран
18
Диоп
10
Иборра
16
Риос
9
Баркеро
20
Хуанлу
9
Мартинс
11
Ракитич
20
Кампанья
20
Кампанья
11
Ракитич
23
Мадуро
19
Рейес
19
Рейес
23
Мадуро
13
Луна
90
Диавара
90
Диавара
13
Луна
16
Риос
14
Гарсия
14
Гарсия
16
Риос
18
Диоп
21
Мичел
21
Мичел
18
Диоп
9
Баркеро
14
Пальярдо
14
Пальярдо
9
Баркеро
Остались в запасе
Севилья
Леванте
17
Хави Эрвас
ЦП
13
Диего Лопес
ВР
16
Кала
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
17
Хави Эрвас
ЦП
13
Диего Лопес
ВР
16
Кала
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Севилья - Леванте
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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