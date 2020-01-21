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Расписание матчей
Испания. Кубок
Севилья - Леванте
Севилья - Леванте: обзор матча 21 января 2020
Севилья
21.01.2020, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Леванте
13'
Фернандо
46'
Л. Окампос
78'
О. Торрес
31'
О. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Леванте
Желтая карточка
С. Гомес
81'
ГОЛ! 3:1!
О. Торрес
Пас отдал
Л. де Йонг
78'
Желтая карточка
Э. Банега
71'
Желтая карточка
Нолито
61'
ГОЛ! 2:1!
Л. Окампос
46'
Желтая карточка
Фернандо
38'
32'
Желтая карточка
Р. Рочина
31'
ГОЛ! 1:1!
О. Дуарте
Пас отдал
Р. Рочина
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
Пас отдал
Л. Окампос
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Севилья
3
Серхио Регилон
ЛЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Леванте
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Вацлик
18
Эскудеро
34
Карлос
21
Гомес
16
Навас
5
Фернандо
11
Банега
8
Торрес
7
Окампос
3
Нолито
26
де Йонг
3-2-1-1-3
13
Айтор
6
Дуарте
22
Радойя
21
Рубен Везо
23
Коке
18
Клер
20
Кампанья
16
Рочина
27
Эрнани
25
Моралес
11
Леон
Остались в запасе
Севилья
Леванте
9
Рони Лопеш
ПВ
3
Серхио Регилон
ЛЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
3
Серхио Регилон
ЛЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Севилья - Леванте
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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