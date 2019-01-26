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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Леванте
Севилья - Леванте: обзор матча 26 января 2019
Севилья
26.01.2019, суббота, 15:00
Испания. Примера, 21 тур
5 : 0
Завершен
Леванте
48'
В. Бен-Йеддер
60'
А. Силва
71'
Ф. Васкес
80'
П. Сарабия (П)
90'
К. Промес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Леванте
ГОЛ! 5:0!
К. Промес
90'
86'
Желтая карточка
Р. Пьер
ГОЛ с пенальти! 4:0!
П. Сарабия
80'
76'
Замена
Р. Марти
️️️️
Э. Барди
76'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Э. Боатенг
Замена
И. Амаду
️️️️
Э. Банега
74'
72'
Замена
Джейсон
️️️️
Р. Рочина
ГОЛ! 3:0!
Ф. Васкес
Пас отдал
П. Сарабия
71'
ГОЛ! 2:0!
А. Силва
Пас отдал
К. Промес
60'
Желтая карточка
Э. Банега
56'
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Видаль
53'
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Р. Меса
48'
Желтая карточка
Г. Меркадо
40'
Замена
Г. Меркадо
️️️️
С. Гомес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Леванте
13
Ойер
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Фран Мансанара
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Леванте
13
Айтор
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
23
Джейсон
ПВ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
3-3-2-2
31
Вацлик
21
Гомес
8
Вебер
22
Видаль
23
Карришу
11
Банега
16
Меса
10
Промес
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
19
Силва
3-2-2-3
13
Ойер
23
Коке
23
Кабако
44
Пьер
16
Мансанара
20
Кампанья
16
Рочина
10
Барди
9
Майорал
25
Моралес
9
Боатенг
11
Банега
10
Амаду
10
Амаду
11
Банега
21
Гомес
25
Меркадо
25
Меркадо
21
Гомес
22
Видаль
7
Сарабия
7
Сарабия
22
Видаль
9
Боатенг
8
Дукур
8
Дукур
9
Боатенг
16
Рочина
23
Джейсон
23
Джейсон
16
Рочина
10
Барди
9
Марти
9
Марти
10
Барди
Остались в запасе
Севилья
Леванте
12
Хуан Сориано
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
Остались в запасе
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Севилья - Леванте
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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