Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Леванте
Севилья - Леванте: обзор матча 22 апреля 2012
Севилья
22.04.2012, воскресенье, 00:30
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
21'
А. Негредо
28'
А. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Леванте
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
Желтая карточка
Ману
Желтая карточка
Вальдо
Замена
Х.
️️️️
П. Ботельо
Пенальти не реализован!
А. Негредо
Желтая карточка
Х. Вента
Замена
Х. Кампанья
️️️️
Кала
Замена
Ф. Фаринос
️️️️
Х. Торрес
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Вальдо
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
А. Луна
Замена
Дэйвид
️️️️
Ж. Эскюде
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
А. Коне
ГОЛ! 1:1!
А. Коне
Пас отдал
Х. Баркеро
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
Пас отдал
Ф. Наварро
Желтая карточка
Ж. Эскюде
20'
19'
Желтая карточка
В. Иборра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЛЗ
13
Антонио Луна
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Фернандо Наварро
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Петр Троховски
ЦП
7
Ману
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
18
Хави Вента
ПЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Севилья
23
Хулиан
ВР
23
Коке
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
15
Дэйвид
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
20
Хуанлу
ЛВ
15
Франциско Фаринос
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
3-3-1-1-1
13
Варас
16
Кала
17
Фасио
14
Эскюде
13
Луна
17
Медель
3
Наварро
15
Троховски
7
Ману
21
Негредо
4-2-3-1
78
Мунуа
18
Вента
22
Кабрал
18
Бальестерос
19
Лопес
10
Иборра
25
Торрес
23
Вальдо
9
Баркеро
26
Ботельо
2
Коне
16
Кала
20
Кампанья
20
Кампанья
16
Кала
13
Луна
19
Рейес
19
Рейес
13
Луна
14
Эскюде
15
Дэйвид
15
Дэйвид
14
Эскюде
25
Торрес
15
Фаринос
15
Фаринос
25
Торрес
26
Ботельо
20
Хуанлу
20
Хуанлу
26
Ботельо
23
Вальдо
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
23
Вальдо
Остались в запасе
Севилья
Леванте
23
Хулиан
ВР
23
Коке
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
21
Рубен Суарес
АП
11
Оскар Серрано
ЛВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
23
Коке
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
21
Рубен Суарес
АП
11
Оскар Серрано
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Севилья - Леванте
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Леванте
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+