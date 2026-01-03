4 января на «Сент-Джеймс Парк» состоится матч 20 тура чемпионата Англии, в котором «Ньюкасл» примет «Кристал Пэлас». Обе команды находятся в середине таблицы и решают разные задачи, но очки в этой встрече крайне важны для сохранения стабильных позиций. «Ньюкасл» традиционно силен дома, тогда как «Кристал Пэлас» испытывает трудности на выезде и подходит к игре с серией неудачных матчей.

«Ньюкасл»

Команда подходит к матчу после уверенной победы над «Бернли» со счетом 3:1. После 19 туров «Ньюкасл» набрал 26 очков и занимает 13 место в таблице. При этом коллектив регулярно пропускает – серия составляет уже 12 матчей подряд, но атакующая линия работает стабильно. В последних пяти встречах «Ньюкасл» забил 7 мячей, а средний показатель результативности составляет 1.40 гола за игру. Домашний фактор остается ключевым: команда не проигрывает на своем поле в 10 матчах подряд.

«Кристал Пэлас»

Лондонский клуб сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1) в прошлом туре и довел серию без побед в чемпионате до четырех матчей. «Кристал Пэлас» идет на 10 месте с 27 очками, однако оборона выглядит нестабильно – 9 пропущенных мячей за последние пять игр. Команда пропускает в шести матчах подряд и в среднем позволяет соперникам создавать слишком много моментов. При этом атака работает на уровне одного гола за игру, чего часто не хватает для положительного результата.

Факты о командах

«Ньюкасл»

Не проигрывает в 10 последних домашних матчах

Пропускает в 12 матчах чемпионата подряд

В среднем забивает 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас»

Не выигрывает в 6 последних матчах чемпионата

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 1.00 гола за игру

Пропускает в 6 матчах подряд

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас»

С учетом текущей формы команд и статистики домашних матчей «Ньюкасла» именно хозяева выглядят более предпочтительно. «Кристал Пэлас» регулярно допускает ошибки в обороне, а «Ньюкасл» стабильно находит свои моменты впереди. При этом ожидать закрытого футбола не стоит: обе команды часто пропускают, что увеличивает вероятность результативного матча.

Рекомендованные ставки: