«Ньюкасл» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 4 января 2026 с коэффициентом 1.85

03 января 2026 9:30
Ньюкасл - Кристал Пэлас
04 янв. 2026, воскресенье 18:00 | Англия. Премьер-лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Ньюкасл не проиграет и тотал больше 1.5


4 января на «Сент-Джеймс Парк» состоится матч 20 тура чемпионата Англии, в котором «Ньюкасл» примет «Кристал Пэлас». Обе команды находятся в середине таблицы и решают разные задачи, но очки в этой встрече крайне важны для сохранения стабильных позиций. «Ньюкасл» традиционно силен дома, тогда как «Кристал Пэлас» испытывает трудности на выезде и подходит к игре с серией неудачных матчей.

«Ньюкасл»

Команда подходит к матчу после уверенной победы над «Бернли» со счетом 3:1. После 19 туров «Ньюкасл» набрал 26 очков и занимает 13 место в таблице. При этом коллектив регулярно пропускает – серия составляет уже 12 матчей подряд, но атакующая линия работает стабильно. В последних пяти встречах «Ньюкасл» забил 7 мячей, а средний показатель результативности составляет 1.40 гола за игру. Домашний фактор остается ключевым: команда не проигрывает на своем поле в 10 матчах подряд.

«Кристал Пэлас»

Лондонский клуб сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1) в прошлом туре и довел серию без побед в чемпионате до четырех матчей. «Кристал Пэлас» идет на 10 месте с 27 очками, однако оборона выглядит нестабильно – 9 пропущенных мячей за последние пять игр. Команда пропускает в шести матчах подряд и в среднем позволяет соперникам создавать слишком много моментов. При этом атака работает на уровне одного гола за игру, чего часто не хватает для положительного результата.

Факты о командах

«Ньюкасл»

  • Не проигрывает в 10 последних домашних матчах
  • Пропускает в 12 матчах чемпионата подряд
  • В среднем забивает 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • Пропускает в 6 матчах подряд

Личные встречи
52% (14)
30% (8)
19% (5)
38
Забитых мячей
20
1.41
В среднем за матч
0.74
5:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл
2 : 0
04.01.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Ньюкасл
5 : 0
16.04.2025
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
30.11.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Кристал Пэлас
2 : 0
24.04.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
4 : 0
21.10.2023
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
21.01.2023
Ньюкасл
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ньюкасл
1 : 0
09.11.2022
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ньюкасл
0 : 0
03.09.2022
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ньюкасл
1 : 0
20.04.2022
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
23.10.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ньюкасл
1 : 2
02.02.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
27.11.2020
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
22.02.2020
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ньюкасл
1 : 0
21.12.2019
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ньюкасл
0 : 1
06.04.2019
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
22.09.2018
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
04.02.2018
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
1 : 0
21.10.2017
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ньюкасл
1 : 0
30.04.2016
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Кристал Пэлас
5 : 1
28.11.2015
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
11.02.2015
Ньюкасл
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
Кристал Пэлас
2 : 3
24.09.2014
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ньюкасл
3 : 3
30.08.2014
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Ньюкасл
1 : 0
22.03.2014
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Кристал Пэлас
0 : 3
21.12.2013
Ньюкасл
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 27 тур
Ньюкасл
2 : 0
27.01.2010
Кристал Пэлас
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 4 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
22.08.2009
Ньюкасл
Показать все

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас»

С учетом текущей формы команд и статистики домашних матчей «Ньюкасла» именно хозяева выглядят более предпочтительно. «Кристал Пэлас» регулярно допускает ошибки в обороне, а «Ньюкасл» стабильно находит свои моменты впереди. При этом ожидать закрытого футбола не стоит: обе команды часто пропускают, что увеличивает вероятность результативного матча.

Рекомендованные ставки:

  • Ньюкасл не проиграет и тотал больше 1.5 – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.65
Ньюкасл не проиграет и тотал больше 1.5

Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Ньюкасл
