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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кристал Пэлас - Ньюкасл
Кристал Пэлас - Ньюкасл: обзор матча 24 сентября 2014
Кристал Пэлас
24.09.2014, среда, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
2 : 3
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кристал Пэлас - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
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Ньюкасл
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Астон Вилла
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