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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюкасл - Кристал Пэлас
Ньюкасл - Кристал Пэлас: обзор матча 09 ноября 2022
Ньюкасл
09.11.2022, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 0
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Кристал Пэлас
90'
+2
Желтая карточка
У. Хьюз
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Д. Шелви
86'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Э. Андерсон
78'
78'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Ж. Айю
78'
Замена
М. Эбиовей
️️️️
М. Олисе
Замена
К. Триппьер
️️️️
Х. Манкильо
66'
Замена
С. Ботман
️️️️
Д. Берн
66'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Ш. Лонгстафф
66'
42'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
Желтая карточка
Э. Андерсон
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
5
Эллиот Андерсон
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Кристал Пэлас
41
Джо Уитворт
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
42
Каден Родни
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
88
Киллиан Филлипс
ОП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
4-2-2-2
1
Поуп
23
Таргетт
24
Ласселлс
33
Берн
22
Манкильо
8
Лонгстафф
26
Шелви
5
Андерсон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
9
Вуд
3-2-2-1-2
26
Джонстон
17
Клайн
5
Томкинс
6
Гехи
25
Уорд
3
Митчелл
19
Миливойевич
19
Хьюз
17
Олисе
10
Айю
14
Матета
5
Андерсон
10
Альмирон
10
Альмирон
5
Андерсон
33
Берн
4
Ботман
4
Ботман
33
Берн
22
Манкильо
2
Триппьер
2
Триппьер
22
Манкильо
26
Шелви
28
Уиллок
28
Уиллок
26
Шелви
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
10
Айю
44
Ридевальд
44
Ридевальд
10
Айю
17
Олисе
7
Эбиовей
7
Эбиовей
17
Олисе
Остались в запасе
Ньюкасл
Кристал Пэлас
1
Лорис Кариус
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
41
Джо Уитворт
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
42
Каден Родни
ОП
88
Киллиан Филлипс
ОП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Остались в запасе
41
Джо Уитворт
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
42
Каден Родни
ОП
88
Киллиан Филлипс
ОП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Ньюкасл - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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