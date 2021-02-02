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Ньюкасл - Кристал Пэлас
Ньюкасл - Кристал Пэлас: обзор матча 02 февраля 2021
Ньюкасл
02.02.2021, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
2'
Д. Шелви
21'
Х. Ридевальд
25'
Г. Кэхилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Кристал Пэлас
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Айю
90'
+2
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Х. Ридевальд
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
К. Кларк
89'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Х. Манкильо
77'
73'
Замена
К. Бентеке
️️️️
М. Батшуайи
72'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Д. Хендрик
63'
58'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
В. Заа
51'
Желтая карточка
Н. Клайн
Желтая карточка
Д. Шелви
29'
25'
ГОЛ! 1:2!
Г. Кэхилл
Пас отдал
Э. Эзе
21'
ГОЛ! 1:1!
Х. Ридевальд
ГОЛ! 1:0!
Д. Шелви
Пас отдал
К. Уилсон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
18
Джамаль Льюис
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
5
Эллиот Андерсон
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
3-4-2-1
1
Дарлоу
26
Кларк
5
Шер
22
Манкильо
18
Льюис
14
Хэйден
26
Шелви
29
Хендрик
10
Фрейзер
10
Альмирон
13
Уилсон
4-1-2-1-2
13
Гуаита
17
Клайн
24
Кэхилл
24
Данн
15
ван Анхолт
44
Ридевальд
19
Миливойевич
10
Эзе
10
Заа
44
Батшуайи
10
Айю
26
Кларк
9
Кэрролл
9
Кэрролл
26
Кларк
22
Манкильо
34
Гэйл
34
Гэйл
22
Манкильо
29
Хендрик
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
29
Хендрик
44
Ридевальд
8
Куяте
8
Куяте
44
Ридевальд
10
Заа
25
Таунсенд
25
Таунсенд
10
Заа
44
Батшуайи
20
Бентеке
20
Бентеке
44
Батшуайи
Остались в запасе
Ньюкасл
Кристал Пэлас
7
Жоэлинтон
АП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
7
Жоэлинтон
АП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Ньюкасл - Кристал Пэлас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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