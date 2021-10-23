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Кристал Пэлас - Ньюкасл
Кристал Пэлас - Ньюкасл: обзор матча 23 октября 2021
Кристал Пэлас
23.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
56'
К. Бентеке
65'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Ньюкасл
90'
+4
Желтая карточка
М. Ритчи
90'
+2
Желтая карточка
Жоэлинтон
Желтая карточка
К. Бентеке
89'
Замена
Ж. Матета
️️️️
К. Галлахер
86'
81'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
А. Сен-Максимен
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Л. Миливойевич
74'
Замена
В. Заа
️️️️
М. Олисе
67'
66'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Ш. Лонгстафф
66'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Р. Фрейзер
65'
ГОЛ! 1:1!
К. Уилсон
Пас отдал
Э. Крафт
59'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
ГОЛ! 1:0!
К. Бентеке
Пас отдал
Т. Митчелл
56'
Желтая карточка
Д. Уорд
27'
27'
Желтая карточка
К. Уилсон
Желтая карточка
Й. Андерсен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-3-1-2
13
Гуаита
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
11
МакАртур
19
Миливойевич
8
Галлахер
17
Олисе
20
Бентеке
29
Эдуард
3-3-1-1-2
1
Дарлоу
22
Манкильо
26
Кларк
24
Ласселлс
17
Крафт
14
Хэйден
30
Ритчи
8
Лонгстафф
10
Фрейзер
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
19
Миливойевич
27
Шлупп
27
Шлупп
19
Миливойевич
17
Олисе
10
Заа
10
Заа
17
Олисе
8
Галлахер
14
Матета
14
Матета
8
Галлахер
10
Сен-Максимен
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
10
Фрейзер
10
Альмирон
10
Альмирон
10
Фрейзер
8
Лонгстафф
28
Уиллок
28
Уиллок
8
Лонгстафф
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ньюкасл
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Кристал Пэлас - Ньюкасл
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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