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Кристал Пэлас - Ньюкасл
Кристал Пэлас - Ньюкасл: обзор матча 28 ноября 2015
Кристал Пэлас
28.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
5 : 1
Завершен
Ньюкасл
14'
Д. МакАртур
17'
Я. Боласи
41'
В. Заа
47'
Я. Боласи
90+3'
Д. МакАртур
10'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Ньюкасл
ГОЛ! 5:1!
Д. МакАртур
90'
+3
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
К. Уикхэм
86'
81'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Й. Кабай
75'
70'
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Д. Вейналдум
70'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Д. Коулбэк
Замена
М. Йединак
️️️️
В. Заа
67'
ГОЛ! 4:1!
Я. Боласи
Пас отдал
Д. Делэйни
47'
45'
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
А. Перес
ГОЛ! 3:1!
В. Заа
Пас отдал
К. Уикхэм
41'
Желтая карточка
В. Заа
38'
ГОЛ! 2:1!
Я. Боласи
17'
ГОЛ! 1:1!
Д. МакАртур
Пас отдал
К. Уикхэм
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Сиссе
Пас отдал
Д. Янмат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
4-4-1-1
13
Хеннесси
17
Делэйни
27
Суаре
24
Данн
25
Уорд
11
МакАртур
11
Боласи
29
Кабай
40
Панчеон
10
Заа
13
Уикхэм
4-4-2
33
Эллиот
99
Мбемба
22
Янмат
2
Колоччини
14
Дамметт
6
Анита
23
Вейналдум
4
Коулбэк
17
Сиссоко
61
Сиссе
22
Перес
29
Кабай
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
29
Кабай
10
Заа
15
Йединак
15
Йединак
10
Заа
13
Уикхэм
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
13
Уикхэм
22
Перес
24
Ласселлс
24
Ласселлс
22
Перес
4
Коулбэк
6
Де Йонг
6
Де Йонг
4
Коулбэк
23
Вейналдум
94
Гуффран
94
Гуффран
23
Вейналдум
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ньюкасл
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
10
Флориан Товен
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
10
Флориан Товен
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Кристал Пэлас - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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