Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Кристал Пэлас
Ньюкасл - Кристал Пэлас: обзор матча 30 августа 2014
Ньюкасл
30.08.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
3 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
37'
Д. Янмат
73'
Р. Ааронс
88'
М. Уильямсон
1'
Д. Гэйл
48'
Д. Панчеон
90+5'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Р. Ааронс
90'
+7
90'
+5
ГОЛ! 3:3!
В. Заа
Пас отдал
С. Данн
88'
Желтая карточка
Г. Мюррэй
ГОЛ! 3:2!
М. Уильямсон
88'
83'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Я. Боласи
Замена
В. Анита
️️️️
Д. Янмат
79'
Замена
А. Перес
️️️️
С. Де Йонг
79'
ГОЛ! 2:2!
Р. Ааронс
73'
70'
Замена
В. Заа
️️️️
Д. Гэйл
Замена
Р. Ааронс
️️️️
Й. Гуффран
67'
52'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
М. Шамах
48'
ГОЛ! 1:2!
Д. Панчеон
Пас отдал
Я. Боласи
44'
Желтая карточка
М. Шамах
41'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
ГОЛ! 1:1!
Д. Янмат
Пас отдал
Э. Ривьер
37'
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
21
Айдара
5
Уильямсон
22
Янмат
2
Колоччини
6
Де Йонг
4
Коулбэк
17
Сиссоко
5
Кабелла
97
Ривьер
94
Гуффран
3-2-3-2
1
Сперони
5
Мариаппа
24
Данн
17
Делэйни
16
Келли
25
Уорд
11
Боласи
40
Панчеон
15
Йединак
27
Шамах
34
Гэйл
94
Гуффран
17
Ааронс
17
Ааронс
94
Гуффран
22
Янмат
6
Анита
6
Анита
22
Янмат
6
Де Йонг
22
Перес
22
Перес
6
Де Йонг
34
Гэйл
10
Заа
10
Заа
34
Гэйл
11
Боласи
39
Мюррэй
39
Мюррэй
11
Боласи
27
Шамах
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
27
Шамах
Остались в запасе
Ньюкасл
Кристал Пэлас
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Ньюкасл - Кристал Пэлас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Кристал Пэлас
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+