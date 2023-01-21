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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Ньюкасл
Кристал Пэлас - Ньюкасл: обзор матча 21 января 2023
Кристал Пэлас
21.01.2023, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Ньюкасл
Желтая карточка
Ш. Дукур
88'
86'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
Желтая карточка
У. Хьюз
75'
Замена
Н. Клайн
️️️️
Д. Уорд
71'
69'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Д. Уиллок
69'
Замена
А. Исак
️️️️
К. Уилсон
Замена
М. Олисе
️️️️
Э. Эзе
65'
Замена
Ж. Матета
️️️️
В. Заа
65'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Д. Шлупп
65'
57'
Желтая карточка
К. Триппьер
Желтая карточка
М. Гехи
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джек Уэллс-Моррисон
ЦП
77
Дэвид Озо
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Гуаита
3
Митчелл
26
Ричардс
6
Гехи
25
Уорд
28
Дукур
27
Шлупп
10
Заа
10
Эзе
10
Айю
29
Эдуард
4-3-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
4
Ботман
33
Берн
5
Шер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
25
Уорд
17
Клайн
17
Клайн
25
Уорд
27
Шлупп
19
Хьюз
19
Хьюз
27
Шлупп
10
Эзе
17
Олисе
17
Олисе
10
Эзе
10
Заа
14
Матета
14
Матета
10
Заа
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
28
Уиллок
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
28
Уиллок
13
Уилсон
9
Исак
9
Исак
13
Уилсон
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ньюкасл
26
Сэм Джонстон
ВР
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джек Уэллс-Моррисон
ЦП
77
Дэвид Озо
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джек Уэллс-Моррисон
ЦП
77
Дэвид Озо
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Кристал Пэлас - Ньюкасл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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