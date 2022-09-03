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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Кристал Пэлас
Ньюкасл - Кристал Пэлас: обзор матча 03 сентября 2022
Ньюкасл
03.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Кристал Пэлас
90'
+6
Желтая карточка
Ш. Дукур
Замена
К. Вуд
️️️️
А. Исак
90'
+2
Замена
Д. Берн
️️️️
М. Таргетт
80'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Р. Фрейзер
70'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
70'
Желтая карточка
Р. Фрейзер
67'
63'
Замена
Н. Клайн
️️️️
Т. Митчелл
63'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
63'
Замена
М. Олисе
️️️️
Э. Эзе
56'
Желтая карточка
Д. Уорд
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ньюкасл
12
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Малколм Эбиовей
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-2-3-1
1
Поуп
23
Таргетт
4
Ботман
5
Шер
2
Триппьер
8
Лонгстафф
28
Уиллок
10
Фрейзер
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
9
Исак
4-1-1-2-2
13
Гуаита
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
27
Шлупп
10
Эзе
10
Заа
14
Матета
10
Айю
23
Таргетт
33
Берн
33
Берн
23
Таргетт
10
Фрейзер
5
Андерсон
5
Андерсон
10
Фрейзер
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
9
Исак
9
Вуд
9
Вуд
9
Исак
3
Митчелл
17
Клайн
17
Клайн
3
Митчелл
10
Эзе
17
Олисе
17
Олисе
10
Эзе
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
Остались в запасе
Ньюкасл
Кристал Пэлас
12
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Ньюкасл - Кристал Пэлас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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